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Сподіватися на тепло не варто: в яких регіонах сьогодні буде холодно

8 квітня 2023 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні — детальний прогноз погоди на 8 квітня
Синоптики прогнозують на сьогодні хмарну погоду. Фото google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують, що сьогодні, 8 квітня, у більшості регіонів України очікується температура повітря до 10-15°. Водночас холодна погода ще затримається на Заході. 

Новини.LIVE детально розповідають прогноз погоди на сьогодні.

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Прогноз від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують на сьогодні хмарну погоду. Часом невеликий дощ, а в Карпатах невеликий сніг.  У більшості західних областей та на Одещині вночі без істотних опадів.

Вночі та вранці у західних та Одеській областях місцями туман; вдень у південних та центральних областях подекуди грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, в західних областях вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла (в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень від 1 морозу до 4° тепла).

Погода в Україні 8 квітня 2023

На Київщині буде хмарно, також очікується невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°;
  • у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Зі слів Наталки Діденко, у Карпатах та навколо гірських регіонах йтиме мокрий сніг. Температура повітря поки що істотно не мінятиметься. Протягом дня найхолодніше буде на заході, найтепліше на сході.

У більшості областей України очікується +9...+14 градусів, на сході та в прилеглих до сходу областях +12...+17 градусів. У західній частині все ніяк холод не вдається виштовхати, 8-9 квітня передбачається +6...+11 градусів (вночі навіть ще затримуються невеликі "мінуси").

На зображенні може бути: карта

Зазначимо, народна синоптикиня Наталка Діденко раніше спрогнозувала, що у західних областях холоди відступлять уже наступного тижня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували новий погодний рекорд. За добу, 5 квітня, у Києві випала найбільша кількість опадів за майже сотню років — 20,6 мм. 

 

 

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