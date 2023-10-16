Дело Евромайдана: экс-руководство СБУ и 20 ФСБшников получили подозрения

События Евромайдана. Фото: УНИАН

В Генпрокуратуре Украины сообщили о подозрении экс-руководству Службы безопасности Украины и 20 сотрудникам ФСБ. Все обвиняемые проходят по делу Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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Подозрение получили бывший глава СБУ, его первый заместитель - руководитель Антитеррористического центра и начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ в совершении государственной измены и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 ч.2 ст.28 ч. 2 ст.161 УКУ).

Также сообщено о подозрении 20 сотрудникам ФСБ, способствовавшим руководству СБУ в предоставлении России помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Кто получил подозрение

Среди подозреваемых 6 генералов, в том числе генерал армии — заместитель главнокомандующего внутренними войсками, экс-руководитель службы безопасности президента России Владимира Путина.

По данным следствия, во исполнение совместного решения тогдашних руководителей СБУ и ФСБ в декабре 2013 года и феврале 2014 года под видом иностранной делегации на территорию Украины тремя группами прибыли 20 действующих российских силовиков.

При поддержке бывших глав ведомства, россияне беспрепятственно проживали и размещались в зданиях ведомства, и с помощью заранее привезенной с собой спецтехники обеспечивали подготовку видеоматериалов провокационного характера.

"Они создали YouTube-канал, где разместили 257 видеозаписей. В них дискредитировались общественно-политические события в Украине и унижались украинцы, как нация в целом. Эти видео впоследствии распространялись в сети интернет и медиа по адресу ФСБ на Лубянскую площадь", — говорится в сообщении

В ходе досудебного расследования в уголовных производствах по преступлениям на Майдане следствием установлено непосредственное влияние ФСБ на экс-руководство украинской спецслужбы с целью проведения совместной подрывной деятельности против Украины и разжигания национальной розни и ненависти.

Напомним, что ранее в суд передали дело бывших силовиков из "Беркута", расстреливавших активистов. Также ГПУ совместно с СБУ сообщили о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову и двум его приспешницам.