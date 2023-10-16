Справа Євромайдану: екскерівництво СБУ та 20 ФСБшників отримали підозру

Події Євромайдану. Фото: УНІАН

У Генпрокуратурі України повідомили про підозру екскерівництву Служби безпеки України та 20 співробітникам ФСБ. Всі звинувачені проходять по справі Євромайдану.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

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Підозру отримали колишній голова СБУ, його перший заступник — керівник Антитерористичного центру та начальник Департаменту захисту національної державності СБУ у вчиненні державної зради та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 161 ККУ).

Також повідомлено про підозру 20 співробітникам ФСБ, які сприяли керівництву СБУ в наданні Росії допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

Хто отримав підозру

Серед підозрюваних 6 генералів, у тому числі генерал армії — заступник головнокомандувача внутрішніми військами, екскерівник служби безпеки президента Росії Володимира Путіна.

За даними слідства, на виконання спільного рішення тодішніх керівників СБУ та ФСБ у грудні 2013 року та лютому 2014 року під виглядом іноземної делегації на територію України трьома групами прибули 20 чинних російських силовиків.

За підтримки колишніх очільників відомства, росіяни безперешкодно проживали та розміщувалися в будівлях відомства та за допомогою заздалегідь привезеною із собою спецтехніки забезпечували підготовку відеоматеріалів провокативного характеру.

"Вони створили YouTube-канал, де розмістили 257 відеозаписів. У них дискредитувалися суспільно-політичні події в Україні та принижувалися українці, як нація загалом. Ці відео згодом поширювалися у мережі інтернет та медіа. Про їх розміщення екскерівництво СБУ звітувало своїм кураторам у Москву, на адресу ФСБ на Луб'янську площу", — йдеться у повідомленні.

В ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів на Майдані, слідством встановлено безпосередній вплив ФСБ на екскерівництво української спецслужби з метою проведення спільної підривної діяльності проти України та розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Нагадаємо, що раніше до суду передали справу колишніх силовиків з "Беркуту", які розстрілювали активістів. Також ГПУ спільно з СБУ повідомили про підозру колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову та двом його поплічницям.