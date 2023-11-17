США предоставит Украине около 500 миллионов долларов для укрепления энергосистемы

Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. Фото: УНИАН

Соединенные Штаты намерены выделить Украине еще около 500 миллионов долларов на усиление устойчивости украинской энергосистемы. Эти средства направлены главным образом на удовлетворение срочных потребностей.

Об этом сообщил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт во время прессбрифинга, передает Укринформ.

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"Соединенные Штаты уже предоставили Украине более 520 млн долл. помощи на энергетический сектор. Мы знаем, что на подходе - еще 500 млн долл", — сказал он.

Паэтт уточнил, что эти средства направлены главным образом на удовлетворение срочных потребностей, в том числе поиск новых трансформаторов и мощностей для восстановления энергетической инфраструктуры, разрушенной россиянами.

Путин пытается сломать украинский народ

"Владимир Путин пытался превратить зимние холода в оружие и использовать зиму как инструмент, чтобы сломать волю украинского народа. Я уверен, что он терпит неудачу", — подчеркнул представитель Госдепа

В то же время, США работают с украинским правительством над развитием децентрализованной энергетической системы, полностью интегрированной с Европой — более устойчивой и гораздо более экологичной.

Ранее уже сообщалось, что лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выступил против выделения дополнительных средств на военную помощь Украине. Он предлагает принять временный бюджет США, не предусматривающий денег для Украины.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине 60 зенитных самоходных установок Gepard. Ранее эти Gepard списали Нидерланды и продали Иорданию.