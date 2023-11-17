США нададуть Україні близько 500 мільйонів доларів для укріплення енергосистеми

Помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт. Фото: УНІАН

Сполучені Штати мають намір виділити Україні ще близько 500 мільйонів доларів на посилення стійкості української енергосистеми. Ці кошти спрямовані головним чином на задоволення термінових потреб.

Про це повідомив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт під час пресбрифінгу, передає Укрінформ.

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"Сполучені Штати вже надали Україні понад 520 млн дол допомоги на енергетичний сектор. Ми знаємо, що на підході — ще 500 млн дол", — сказав він.

Паєтт уточнив, що ці кошти спрямовані головним чином на задоволення термінових потреб, серед яких пошук нових трансформаторів та потужностей для відновлення енергетичної інфраструктури, яку зруйнували росіяни.

Путін намагається зламати український народ

"Володимир Путін намагався перетворити зимові холоди на зброю й використати зиму як інструмент, аби зламати волю українського народу. Я впевнений, що він зазнає невдачі", — наголосив представник Держдепу

Водночас США працюють з українським урядом над розбудовою децентралізованої енергетичної системи, повністю інтегрованої з Європою — більш стійкої та набагато більш екологічної.

Раніше ми вже повідомляли, що лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступив проти виділення додаткових коштів на військову допомогу Україні. Він пропонує ухвалити тимчасовий бюджет США, який не передбачає грошей для України.

Нагадуємо, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні 60 зенітних самохідних установок Gepard. Раніше ці Gepard списали Нідерланди та продали Йорданії.