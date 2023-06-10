Какая сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС

Разрушена Каховская ГЭС. Фото: Reuters

Катастрофа на Каховской ГЭС нанесла серьезный ущерб экологии. Примерная сумма на данный момент составляет более 55 млрд гривен.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

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Уровень воды в водохранилище

Он отметил, что в результате подрыва дамбы на ГЭС Украина продолжает терять воду. Известно, что к утру 10 июня из Каховского водохранилища вытекло 62% его объема, то есть 12,24 куб. км воды.

Уровень воды в водохранилище составляет уже 10,55 метра. Вода продолжает снижаться.

Последствия для экологии — критические

Стрелец отмечает, что особенно сложная ситуация в национальных парках — "Нижнеднепровский" и "Великий Луг". Под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсона.



Кроме этого, Олешковским пескам грозит поднятие грунтовых вод. Также подтоплены около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова.



Напомним, ранее мы писали, что в ДТЭК рассказали, как меняется энергосистема Украины после подрыва Каховской ГЭС. Да, ситуация в украинской энергосистеме стабильная, проблемы с Каховской ГЭС не сказались на генерации электроэнергии. Но, вместе с тем, в вечернее время возможен дефицит мощности.