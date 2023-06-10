Яка сума збитків довкіллю через підрив Каховської ГЕС

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Reuters

Катастрофа на Каховській ГЕС нанесла серйозних збитків екології. Орієнтовна сума на даний момент становить понад 55 млрд гривень.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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Рівень води у водосховищі

Він зазначив, що внаслідок підриву дамби на ГЕС Україна продовжує втрачати воду. Відомо, що станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об'єму, тобто 12,24 куб.км води.

Наразі рівень води у водосховищі становить вже 10,55 метра. Вода продовжує знижуватися.

Наслідки для екології — критичні

Стрілець наголошує, що особливо складна ситуація у національних парках — "Нижньодніпровський" та "Великий Луг". Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини.



Окрім цього, Олешківським піскам загрожує підняття грунтових вод. Також підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова.



Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДТЕК розповіли, як змінюється енергосистема України після підриву Каховської ГЕС. Так, ситуація в українській енергосистемі стабільна, проблеми із Каховською ГЕС не позначилися на генерації електроенергії. Але, разом з тим, у вечірні часи можливий дефіцит потужності.