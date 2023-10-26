Стало известно, почему ДБР и СБУ пришли с обысками к Ломако

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако. Фото: facebook.com/lomako.oleksandr

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пришли с обысками к и.о. городского головы Чернигова Александру Ломако, чтобы проверить законность его пребывания за границей. Обыски проходят в городском совете и по месту жительства Ломако.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

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В ведомстве рассказали, что работники ДБР совместно с СБУ проверяют законность пребывания за границей и.о. главы Черниговского городского совета Александра Ломако.

"Должностное лицо оформило командировку с 7 мая 2023 года в Германию. Сейчас выясняются обстоятельства, каким образом он также оказался во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше. По имеющейся информации, эти "каникулы" продолжались ориентировочно с 7 по 21 мая 2023 года", — говорится в сообщении.

Как известно, обыски проводятся в Черниговском городском совете и по месту жительства и.о. городского головы. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, 26 октября ДБР пришло с обысками к временному мэру Чернигова Александру Ломако.

Кроме того, сегодня правоохранители провели 12 обысков у предпринимателей и городского совета Сум. СБУ проверяет факты присвоения бюджетных средств, выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей.