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Стало відомо, чому ДБР та СБУ прийшли з обшуками до Ломака

26 жовтня 2023 14:22
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Стало відомо, чому ДБР та СБУ прийшли з обшуками до Ломака
Виконуючий обов'язки мера Чернігова Олександр Ломако. Фото: facebook.com/lomako.oleksandr
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Працівники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України прийшли з обшуками до в.о міського голови Чернігова Олександра Ломака, аби перевірити законність його перебування за кордоном. Обшуки проходять у міській раді та за місцем проживання Ломака.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР

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Чому ДБР та СБУ прийшли з обшуками до Ломака

У відомстві розповіли, що працівники ДБР спільно з СБУ перевіряють законність перебування за кордоном в.о. голови Чернігівської міської ради Олександра Ломака.  

"Посадовець оформив собі відрядження з 7 травня 2023 року до Німеччини. Наразі з’ясовуються обставини, яким чином він також опинився у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. За наявною інформацією, ці "канікули" тривали орієнтовно з 7 по 21 травня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, обшуки проводять у Чернігівській міській раді та за місцем проживання в.о. міського голови. Наразі досудове розслідування триває. 

Нагадаємо, 26 жовтня ДБР прийшло з обшуками до тимчасового мера Чернігова Олександра Ломака. 

Окрім того, сьогодні правоохоронці провели 12 обшуків у підприємців та в міській раді Сум. СБУ перевіряє факти привласнення бюджетних коштів, виділених на придбання товарно-матеріальних цінностей.

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