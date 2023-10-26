Стало відомо, чому ДБР та СБУ прийшли з обшуками до Ломака

Виконуючий обов'язки мера Чернігова Олександр Ломако. Фото: facebook.com/lomako.oleksandr

Працівники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України прийшли з обшуками до в.о міського голови Чернігова Олександра Ломака, аби перевірити законність його перебування за кордоном. Обшуки проходять у міській раді та за місцем проживання Ломака.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

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У відомстві розповіли, що працівники ДБР спільно з СБУ перевіряють законність перебування за кордоном в.о. голови Чернігівської міської ради Олександра Ломака.

"Посадовець оформив собі відрядження з 7 травня 2023 року до Німеччини. Наразі з’ясовуються обставини, яким чином він також опинився у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. За наявною інформацією, ці "канікули" тривали орієнтовно з 7 по 21 травня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, обшуки проводять у Чернігівській міській раді та за місцем проживання в.о. міського голови. Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 26 жовтня ДБР прийшло з обшуками до тимчасового мера Чернігова Олександра Ломака.

Окрім того, сьогодні правоохоронці провели 12 обшуків у підприємців та в міській раді Сум. СБУ перевіряє факти привласнення бюджетних коштів, виділених на придбання товарно-матеріальних цінностей.