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Стефанишина рассказала, как планирует завершить переговоры о вступлении в ЕС

9 ноября 2023 16:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Стефанишина рассказала, как планирует завершить переговоры о вступлении в ЕС
Вицепремьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Фото: Кабмин
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В украинском правительстве настаивают на способности Украины завершить переговоры о вступлении в ЕС в течение двух лет. Но при этом отмечают, что этот двухлетний период еще не стартовал.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, пишет "Европейская правда".

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Политика не подчеркнула, что в своей оценке она исходит из той скорости внедрения права ЕС, которую показывает Украина, и из действующей политической воли Евросоюза.

"Украине реально за два года выполнить свою работу, учитывая, как мы двигаемся", — заявила она.

Заявления о готовности украинского правительства к вступлению в ЕС в течение двух лет звучат с 2022 года. Но чиновница напомнила, что сейчас переговоры не стартовали, а значит, некорректно считать со времени политических заявлений правительства о его намерениях.

"Я считаю с начала переговоров. То есть, когда мы говорим о том, что прошел более года от получения статуса кандидата и первых заявлений — то, как я понимаю, этот год никогда не засчитывался в двухлетний период", — пояснила Стефанишина.

Напомним, ранее по сообщению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, европейское ведомство официально порекомендовало начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Это решение прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

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