Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Стефанішина розповіла, як планує завершити переговори про вступ до ЄС arrow

Стефанішина розповіла, як планує завершити переговори про вступ до ЄС

9 листопада 2023 16:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Стефанішина розповіла, як планує завершити переговори про вступ до ЄС
Віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Фото: Кабмін
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В українському уряді наполягають на здатності України завершити переговори про вступ до ЄС протягом двох років. Але при цьому зазначають, що цей дворічний період ще не стартував.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, пише "Європейська правда".

Читайте також:

Вступ України до ЄС

Політикиня наголосила, що у своїй оцінці вона виходить з тієї швидкості впровадження права ЄС, яку показує Україна, та з чинної політичної волі Євросоюзу.

"Україні реально за два роки виконати свою роботу, зважаючи на те, як ми рухаємося", — заявила вона.

Заяви про готовність українського уряду до вступу до ЄС протягом двох років звучать ще з 2022 року. Та урядовиця нагадала, що наразі переговори не стартували, а отже, некоректно рахувати від часу політичних заяв уряду про його наміри.

"Я рахую від початку переговорів. Тобто коли ми кажемо про те, що пройшов понад рік від отримання статусу кандидата та перших заяв — то, як я розумію, цей рік ніколи не зараховувався у дворічний період", — пояснила Стефанішина.

Нагадаємо, що раніше за повідомленням очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, європейське відомство офіційно порекомендувало розпочати переговори про вступ України та Молдови в ЄС. Це рішення прокоментував і президент України Володимир Зеленський. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі