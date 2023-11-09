Стефанішина розповіла, як планує завершити переговори про вступ до ЄС

Віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Фото: Кабмін

В українському уряді наполягають на здатності України завершити переговори про вступ до ЄС протягом двох років. Але при цьому зазначають, що цей дворічний період ще не стартував.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, пише "Європейська правда".

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Політикиня наголосила, що у своїй оцінці вона виходить з тієї швидкості впровадження права ЄС, яку показує Україна, та з чинної політичної волі Євросоюзу.

"Україні реально за два роки виконати свою роботу, зважаючи на те, як ми рухаємося", — заявила вона.

Заяви про готовність українського уряду до вступу до ЄС протягом двох років звучать ще з 2022 року. Та урядовиця нагадала, що наразі переговори не стартували, а отже, некоректно рахувати від часу політичних заяв уряду про його наміри.

"Я рахую від початку переговорів. Тобто коли ми кажемо про те, що пройшов понад рік від отримання статусу кандидата та перших заяв — то, як я розумію, цей рік ніколи не зараховувався у дворічний період", — пояснила Стефанішина.

Нагадаємо, що раніше за повідомленням очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, європейське відомство офіційно порекомендувало розпочати переговори про вступ України та Молдови в ЄС. Це рішення прокоментував і президент України Володимир Зеленський.