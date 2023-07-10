Когда Украину пригласят в НАТО: Столтенберг рассказал

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Украину могут пригласить в Альянс без ПДЧ. Приглашение государство получит тогда, когда условия членства будут отвечать необходимым потребностям.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в преддверии саммита в Вильнюсе.

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"Страны-члены рассмотрят стремление Украины быть членом в НАТО и место будущего Украины, конечно, в НАТО. Я ожидаю, что мы согласуем, что продвижение может быть без аспектов ПДЧ. И мы предоставим соответствующее приглашение Украине и присоединение к Альянсу, когда члены НАТО согласуют, что условия отвечают необходимым потребностям", — сказал Столтенберг.

И добавил, что со стороны Альянса Украине предоставят многолетний пакет поддержки и помогут приблизить ВСУ к стандартам НАТО.

"Мы обеспечим полную взаимосовместимость ВСУ со странами-членами НАТО. Также включаем поддержку в разминировании, горюче-смазочных материалах, медоборудовании. Увеличим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета Украина — НАТО", — добавил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг анонсировал важное решение по Украине на саммите НАТО. Страны-союзники примут важное решение о многолетней программе поддержки для Украины. В частности, это будет один из трех важных элементов, входящих в пакет.