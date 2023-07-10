Коли Україну запросять у НАТО: Столтенберг розповів

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Україну можуть запросити до Альянсу без ПДЧ. Запрошення держава отримає тоді, коли умови членства відповідатимуть необхідним потребам.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції із президентом Литви Гітанасом Науседою напередодні саміту у Вільнюсі.

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"Країни-члени розглянуть прагнення України бути членом у НАТО і місце майбутнє України, звичайно, в НАТО. Я очікую, що ми узгодимо, що просування навіть може бути без аспектів ПДЧ. І ми надамо відповідне запрошення Україні та приєднання до Альянсу, коли члени НАТО узгодять, що умови відповідають необхідним потребам", — сказав Столтенберг.

І додав, що зі сторони Альянсу Україні нададуть багаторічний пакет підтримки та допоможуть наблизити ЗСУ до стандартів НАТО.

"Ми забезпечимо повну взаємосумісність ЗСУ з країнами-членами НАТО. Також включаємо підтримку в розмінуванні, паливно-мастильних матеріалів, медобладнанні. Збільшимо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський доєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна — НАТО", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг анонсував важливе рішення щодо України на саміті НАТО. Країни-союзники ухвалять важливе рішення про багаторічну програму підтримки для України. Зокрема, це буде один із трьох важливих елементів, які увійдуть до пакета.