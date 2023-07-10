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Столтенберг розповів, коли Україну запросять у НАТО

10 липня 2023 16:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Коли Україну запросять у НАТО: Столтенберг розповів
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Україну можуть запросити до Альянсу без ПДЧ. Запрошення держава отримає тоді, коли умови членства відповідатимуть необхідним потребам. 

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції із президентом Литви Гітанасом Науседою напередодні саміту у Вільнюсі.

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"Країни-члени розглянуть прагнення України бути членом у НАТО і місце майбутнє України, звичайно, в НАТО. Я очікую, що ми узгодимо, що просування навіть може бути без аспектів ПДЧ. І ми надамо відповідне запрошення Україні та приєднання до Альянсу, коли члени НАТО узгодять, що умови відповідають необхідним потребам", — сказав Столтенберг.

І додав, що зі сторони Альянсу Україні нададуть багаторічний пакет підтримки та допоможуть наблизити ЗСУ до стандартів НАТО. 

"Ми забезпечимо повну взаємосумісність ЗСУ з країнами-членами НАТО. Також включаємо підтримку в розмінуванні, паливно-мастильних матеріалів, медобладнанні. Збільшимо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський доєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна — НАТО", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг анонсував важливе рішення щодо України на саміті НАТО. Країни-союзники ухвалять важливе рішення про багаторічну програму підтримки для України. Зокрема, це буде один із трьох важливих елементів, які увійдуть до пакета.

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