Забастовка перевозчиков — Украина и Польша проведут переговоры на границе

Польско-украинская граница. Фото: Strajk Polskich Przewoźników/Facebook

Сегодня у представителей Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины запланирована встреча и переговоры с представителями польской стороны. Целью встречи является решение проблем, связанных с пропускными пунктами.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Как известно, со стороны Минвосстановления будет замминистра Сергей Деркач. Ранее по результатам переговоров Деркача и государственного секретаря Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера, украинской стороной уже было решено два затронутых польскими коллегами вопроса. Речь идет о функционировании полос для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" и обновлении функционала системы есть очередь — возможность заменять водителя для пустых грузовиков.

"Кроме этого, польским коллегам в очередной раз было предложено запустить пустой транспорт через пункт пропуска "Угринов — Долгобычув", где есть соответствующая полоса. Такой вариант позволил бы пустым грузовикам уменьшить время ожидания пересечения границы. Ждем соответствующего решения", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее возле пунктов пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин — Дорохуск" и "Рава-Русская — Хребене" на границе с Польшей началась забастовка польских дальнобойщиков. В то же время в ГПСУ рассказали, сколько будет продолжаться забастовка шоферов.

Добавим, что по состоянию на 12 ноября на украинско-польской границе, где движение блокируют польские перевозчики, выезда из Польши в Украину ожидают около 2500 грузовиков.