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Страйк перевізників — Україна та Польща проведуть перемовини на кордоні

13 листопада 2023 09:06
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Страйк перевізників — Україна та Польща проведуть перемовини на кордоні
Польсько-український кордон. Фото: Strajk Polskich Przewoźników/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні  у представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України запланована зустріч та перемовини з представниками польської сторони. Метою зустрічі є розв'язання проблем, пов'язаних із пропускними пунктами

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України

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Як відомо, з боку Мінвідновлення буде заступник міністра Сергій Деркач. Раніше за результатами перемовин Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера, українською стороною вже було вирішено два порушені польськими колегами питання. Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" та оновлення функціонала системи єЧерга — можливість замінювати водія для пустих вантажівок. 

"Окрім цього, польським  колегам вкотре було запропоновано запустити порожній транспорт через пункт пропуску "Угринів — Долгобичув", де наявна відповідна смуга. Такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону. Чекаємо відповідного рішення", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше біля пунктів пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене" на кордоні з Польщею розпочався страйк польських далекобійників. Водночас в ДПСУ розповіли, скільки триватиме страйк шоферів. 

Додамо, що станом на 12 листопада на українсько-польському кордоні, де рух блокують польські перевізники, на виїзд із Польщі в Україну очікують близько 2500 вантажівок.

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