Забастовка польских перевозчиков — какая сейчас ситуация на границе

Очереди грузового транспорта на границе с Польшей. Фото: landlord

На трех пунктах пропуска на границе с Польшей в Украину образовалась очередь из тысячи грузовиков. Блокада грузового транспорта наблюдается на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчёва" и "Рава-Русская-Гребене".

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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"По состоянию на утро, по информации польских коллег, всего 1 тыс. транспортных грузовых средств ожидает возможности пересечения по всем трем направлениям из Польши в Украину, половина из них - на направлении пункта пропуска "Ягодин", — сказал он.

По его словам, ситуация будет усложняться, потому что польские перевозчики обещают долгосрочную акцию.

При этом на остальных пунктах пропуска движение свободно, а участники забастовки не блокируют движения легкового и автобусного транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева" и "Рава-Русская".

Напомним, что таможенная служба Украины заявила, что блокада польско-украинской границы на пограничном пункте "Ягодин-Дорохуск" продлится до 3 декабря. Она действует только в отношении грузового транспорта, а движение автобусов, автомобилей с гуманитарной помощью, скоропортящимися товарами, животными и опасными грузами (например, цистернами с топливом) разрешается в обоих направлениях.