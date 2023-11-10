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Суд продлил меру пресечения Нестору Шуфричу

10 ноября 2023 13:47
обновлено: 13:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Суд продлил меру пресечения Нестору Шуфричу
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич в зале суда Фото: Инсайдер UA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Суд продлил меру пресечения Нестору Шуфричу. Нардепа будут держать под стражей еще два месяца.

Об этом сообщает Новини. LIVE, ссылаясь на трансляцию судового заседания.

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Продление заключения Шуфрича

Сегодня, 10 ноября, в Киевском апелляционном суде приняли решение о нардепе ОПЗЖ Несторе Шуфриче. Его оставили под стражей до 10 января.

Что известно о деле Шуфрича

Напомним, в сентябре СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с русской агентурной сетью.

Впоследствии, 15 сентября, Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест до 13 ноября. При этом сумма залога не была озвучена.

Также 11 октября в Киевском апелляционном суде рассматривалась апелляция по аресту нардепа Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене. В суд его привели в наручниках.

Кроме того, Нестор Шуфрич заявил, что готовит иск в Европейский суд по правам человека. Причиной тому является то, что обыски в его доме происходили "онлайн".

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