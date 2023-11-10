Суд продлил меру пресечения Нестору Шуфричу
Суд продлил меру пресечения Нестору Шуфричу. Нардепа будут держать под стражей еще два месяца.
Об этом сообщает Новини. LIVE, ссылаясь на трансляцию судового заседания.
Продление заключения Шуфрича
Сегодня, 10 ноября, в Киевском апелляционном суде приняли решение о нардепе ОПЗЖ Несторе Шуфриче. Его оставили под стражей до 10 января.
Что известно о деле Шуфрича
Напомним, в сентябре СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с русской агентурной сетью.
Впоследствии, 15 сентября, Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест до 13 ноября. При этом сумма залога не была озвучена.
Также 11 октября в Киевском апелляционном суде рассматривалась апелляция по аресту нардепа Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене. В суд его привели в наручниках.
Кроме того, Нестор Шуфрич заявил, что готовит иск в Европейский суд по правам человека. Причиной тому является то, что обыски в его доме происходили "онлайн".
Читайте Новини.LIVE!