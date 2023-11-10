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Суд продовжив запобіжний захід Нестору Шуфричу

10 листопада 2023 13:47
оновлено: 13:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Суд продовжив запобіжний захід Нестору Шуфричу
Нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич у залі суду. Фото: Инсайдер UA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Суд продовжив запобіжний захід Нестору Шуфричу. Нардепа триматимуть під вартою ще два місяці.

Про це повідомляє Новини. LIVE з посиланням на трансляцію судового засідання.

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Продовження ув'язнення Шуфрича

Сьогодні, 10 листопада, у Київському апеляційному суді ухвалили рішення щодо нардепа ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Його залишили під вартою до 10 січня.

Що відомо про справу Шуфрича

Нагадаємо, у вересні СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював з російською агентурною мережею.

Згодом, 15 вересня, Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада. При цьому сума застави не була озвучена.

Також 11 жовтня у Київському апеляційному суді розглядалася апеляція щодо арешту нардепа Нестора Шуфрича, який підозрюється у державній зраді. До суду його привели у наручниках.

Крім того, Нестор Шуфрич заявив, що готує позов до Європейського суду з прав людини. Причиною цьому є те, що обшуки в його будинку відбувалися "онлайн".

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