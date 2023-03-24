Суд вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны Украины за взяточничество
В пятницу, 24 марта 2023 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор бывшему замначальника управления Министерства обороны Украины. Суд согласился с позицией прокурора САП и признал виновным обвиняемого в предложении неправомерной выгоды в размере 24 млн грн за положительный аудит объекта специального назначения "Фортец" — "Единого центра безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины".
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
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Суд вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны Украины
В результате приговора, бывшему должностному лицу Минобороны назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев. Досудебное расследование проводилось детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП.
Оглашенный приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
Напомним, что директор парка культуры и отдыха "Партизанская Слава" потребовал взятки за разрешение на размещение кафе-пункта несокрушимости. На получении части деньги его и задержали.
Также мы писали, что бывший прокурор, который исполнял обязанности начальника отдела в одной из окружных прокуратур Донбасса, был обвинен в получении неправомерной выгоды в соответствии с частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. В ходе судебного процесса ему было приписано обещание оказать помощь знакомому в закрытии уголовного производства по самовольному захвату земельного участка и предотвращении составления протокола об административном правонарушении.