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Суд ухвалив вирок колишньому посадовцю Міноборони України за хабарництво

24 березня 2023 14:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Суд виносить вирок
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю, 24 березня 2023 року, колегія суддів Вищого антикорупційного суду винесла вирок колишньому заступнику начальника управління Міністерства оборони України. Суд погодився з позицією прокурора САП та визнав винним обвинуваченого у пропозиції неправомірної вигоди у розмірі 24 млн грн за позитивний аудит об'єкта спеціального призначення "Фортець" — "Єдиного центру безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Суд ухвалив вирок колишньому посадовцю Міноборони України

Внаслідок вироку, колишньому посадовцю Міноборони призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки та 6 місяців. Досудове розслідування проводилось детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

Оголошений вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, що директор парку культури та відпочинку "Партизанська Слава" вимагав хабара за дозвіл на розміщення кафе-пункту незламності. На отриманні частини гроші його затримали.

Також ми писали, що колишнього прокурора, який виконував обов'язки начальника відділу в одній із окружних прокуратур Донбасу, було звинувачено в отриманні неправомірної вигоди відповідно до частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України. У ході судового процесу йому було приписано обіцянку надати допомогу знайомому у закритті кримінального провадження щодо самовільного захоплення земельної ділянки та запобігання складання протоколу про адміністративне правопорушення.

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