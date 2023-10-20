Суд отобрал дочь у старейшей матери Украины из Чернигова

Валентина Подвербная на суде. Фото: Суспільне мовлення

Новозаводской райсуд Чернигова сегодня принял решение отобрать 12-летнюю дочь у самой старшей матери Украины Валентины Подвербной. Слушание дела проходило в закрытом режиме.

Об этом сообщает Суспільне мовлення.

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"Объявлена вступительная и резолютивная часть решения, согласно которой принято отобрать малолетнего ребенка от матери, без лишения родительских прав. До достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста, то есть сроком до 23 февраля 2025 года", — отметила судебная пресс-секретарь Татьяна Андрушко.

Сама же Валентина Подвербная присутствовала на заседании, но комментировать решение отказалась.

"Я пойду к своему адвокату, потому что я сама ничего не знаю", — говорит Подвербная.

Ее адвокат Андрей Котенок сообщил, что они еще не решили, будут ли подавать апелляционную жалобу. На это, согласно закону, у них 30 дней.

Что предшествовало

Отметим, что дело против старейшей матери Украины Валентины Подвербной возбудили после того, как 24 апреля текущего года в соцсетях появились сообщения от ее дочери, где говорилось, что мать издевается над девочкой физически и психологически. В частности, бьет, царапает, травит, запрещает мыться и хочет довести до самоубийства.

25 апреля решением исполкома Черниговского горсовета ребенка забрали у матери и поместили в больницу. Там она находилась месяц. С 26 мая девочку перевели в центр социально-психологической реабилитации детей в Черниговской области.

Отмечается, что Новозаводский райсуд Чернигова рассматривал и другие дела Валентины Подвербной — о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и совершении домашнего насилия против дочери. Однако оба дела закрыли. До этого в начале марта 2023 года суд закрыл еще одно административное дело о невыполнении Подвербной обязательств по воспитанию детей.

Напомним, ранее со Спасо-Преображенского собора Чернигова убрали икону последнего российского императора Николая II и его семьи. Собор принадлежал УПЦ МП и был древнейшим в городе.