Суд відібрав доньку у найстаршої матері України з Чернігова

Валентина Підвербна на суді. Фото: Суспільне мовлення

Новозаводський райсуд Чернігова сьогодні ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Слухання справи проходило у закритому режимі.

Про це повідомляє Суспільне мовлення.

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"Оголошена вступна та резолютивна частина рішення, згідно з якою ухвалено відібрати малолітню дитину від матері без позбавлення батьківських прав. До досягнення малолітньою дитиною 14-річного віку, тобто строком до 23 лютого 2025 року", — зазначила судова прессекретарка Тетяна Андрушко.

Cама ж Валентина Підвербна була присутня на засіданні, але коментувати рішення відмовилась.

"Я піду до свого адвоката, бо я сама нічого не знаю", — каже Підвербна.

Натомість її адвокат Андрій Котенок повідомив, що вони ще не вирішили, чи подаватимуть апеляційну скаргу. На це за законом вони мають 30 днів.

Що передувало

Відзначимо, що справу проти найстаршої матері України Валентини Підвербної порушили після того, як 24 квітня поточного року у соцмережах з'явилися дописи від її доньки, де йшлося, що мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. Зокрема, б’є, дряпає, цькує, забороняє митися і хоче довести до самогубства.

25 квітня рішенням виконкому міськради Чернігова дитину вилучили від матері та помістили до лікарні. Там вона перебувала місяць. З 26 травня дитину перевели до центру соціально-психологічної реабілітації дітей на Чернігівщині.

Відзначається, що Новозаводський райсуд Чернігова розглядав і інші справи Валентини Підвербної — про неналежне виконання батьківських обов’язків та вчинення домашнього насильства проти її доньки. Проте обидві справи закрили. До цього на початку березня 2023 року суд закрив ще одну адміністративну справу про невиконання Підвербною обов’язків щодо виховання дітей.

Нагадаємо, що раніше зі Спасо-Преображенського собору Чернігова прибрали ікону останнього російського імператора Миколи II та його родини. Собор належав УПЦ МП і був найдавнішим у місті.