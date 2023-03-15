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Суд взял под стражу бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта", который не внес залога

15 марта 2023 18:13
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В январе суд подозреваемому мера пресечения в виде залога в размере 20 млн грн
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Суд взял под стражу бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта", не внесшего определенный судом размер залога. Во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Что известно

Как сообщают в ведомстве, 5 марта 2023 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС изменил меру пресечения бывшему руководителю "Спецтехноэкспорт" (дочернее предприятие государственной компании "Укрспецэкспорт"), которое совместно с другими хищении и легализации более 2,3 млн долларов.

Так, в январе 2023 года суд избрал указанной подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 20 млн грн и возложил на нее ряд процессуальных обязанностей. Однако лицо не выполнило решения суда и не внесло залог.

Учитывая это, прокурор обратился в суд с ходатайством детективов НАБУ о применении к более строгой мере пресечения.

Суд частично удовлетворил вышеуказанное ходатайство и применил к бывшему руководителю "Спецтехноэкспорта" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога.

Во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Напомним, НАБУ завершило расследование по делу киностудии имени Довженко.

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