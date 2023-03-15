Суд взял под стражу бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта", который не внес залога
Суд взял под стражу бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта", не внесшего определенный судом размер залога. Во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Что известно
Как сообщают в ведомстве, 5 марта 2023 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС изменил меру пресечения бывшему руководителю "Спецтехноэкспорт" (дочернее предприятие государственной компании "Укрспецэкспорт"), которое совместно с другими хищении и легализации более 2,3 млн долларов.
Так, в январе 2023 года суд избрал указанной подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 20 млн грн и возложил на нее ряд процессуальных обязанностей. Однако лицо не выполнило решения суда и не внесло залог.
Учитывая это, прокурор обратился в суд с ходатайством детективов НАБУ о применении к более строгой мере пресечения.
Суд частично удовлетворил вышеуказанное ходатайство и применил к бывшему руководителю "Спецтехноэкспорта" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога.
Во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.
Напомним, НАБУ завершило расследование по делу киностудии имени Довженко.