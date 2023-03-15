Суд взяв під варту колишнього керівника "Спецтехноекспорту", який не вніс застави

У січні суд підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн

Суд взяв під варту колишнього керівника "Спецтехноекспорту", який не вніс визначений судом розмір застави. На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Що відомо

Як повідомляють у відомстві, 5 березня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС змінив запобіжний захід колишньому керівнику "Спецтехноекспорт" (дочірнє підприємство державної компанії "Укрспецекспорт"), який спільно з іншими трьома колишніми співробітниками підозрюється у розкраданні та легалізації понад 2,3 млн доларів.



Так, у січні 2023 року суд обрав вказаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн та поклав на нього низку процесуальних обов’язків. Проте, особа не виконала рішення суду та не внесла заставу.



Зважаючи на це, прокурор звернувся до суду з клопотанням детективів НАБУ про застосування до підозрюваного більш суворого запобіжного заходу.



Суд частково задовольнив вищевказане клопотання та застосував до колишнього керівника "Спецтехноекспорту" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.



На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

Нагадаємо, НАБУ завершило розслідування у справі кіностудії імені Довженка.