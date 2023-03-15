Суд взяв під варту колишнього керівника "Спецтехноекспорту", який не вніс застави
Суд взяв під варту колишнього керівника "Спецтехноекспорту", який не вніс визначений судом розмір застави. На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Що відомо
Як повідомляють у відомстві, 5 березня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС змінив запобіжний захід колишньому керівнику "Спецтехноекспорт" (дочірнє підприємство державної компанії "Укрспецекспорт"), який спільно з іншими трьома колишніми співробітниками підозрюється у розкраданні та легалізації понад 2,3 млн доларів.
Так, у січні 2023 року суд обрав вказаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн та поклав на нього низку процесуальних обов’язків. Проте, особа не виконала рішення суду та не внесла заставу.
Зважаючи на це, прокурор звернувся до суду з клопотанням детективів НАБУ про застосування до підозрюваного більш суворого запобіжного заходу.
Суд частково задовольнив вищевказане клопотання та застосував до колишнього керівника "Спецтехноекспорту" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.
На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.
Нагадаємо, НАБУ завершило розслідування у справі кіностудії імені Довженка.