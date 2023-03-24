Суд арестовал активы Оксаны Марченко на 440 млн гривен: подробности

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко

Суд арестовал активы Оксаны Марченко, которую подозревают в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 440 млн грн.

Об этом сообщает СБУ.

Активы Оксаны Марченко

Суд принял решение о конфискации 6,8% акций ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорных компании. Это предприятие является стратегически важным для Украины, специализируясь на производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов.

Арест активов поможет обезопасить их от перерегистрации на подставных лиц и позволит передать их в пользу государства. На сегодняшний день сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.

Фигурантке уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, который относится к финансированию действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Напомним, что суд арестовал имущество Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.