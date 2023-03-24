Суд заарештував активи Оксани Марченко на 440 млн гривень: подробиці

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко

Суд заарештував активи Оксани Марченко, яку підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість заарештованих активів становить понад 440 млн гривень.

Про це повідомляє СБУ.

Активи Оксани Марченко

Суд ухвалив рішення про конфіскацію 6,8% акцій ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" у Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії. Це підприємство є стратегічно важливим для України, спеціалізуючись на виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.

Арешт активів допоможе убезпечити їх від перереєстрації на підставних осіб та дозволить передати їх на користь держави. На сьогодні співробітники Служби безпеки України (СБУ) проводять розслідування, щоб встановити всі обставини злочину та притягнути винних до відповідальності.

Фігурантці вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, який належить до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України.

Нагадаємо, що суд заарештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість заарештованих активів становить понад 5,6 млрд гривень.