Судья ВАКС согласовывал свои решения с супругой-адвокатом: расследование

Судья Андрей Бицюк. Фото: "Следствие.Инфо"

Журналисты узнали, что судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк согласовывает свои решения с супругой-адвокаткой. Он присылает ей драфты решений, а она дописывает их. После редактирования решения публикуют в судебном реестре.

Об этом говорится в расследовании "Следствие.Инфо".

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Согласование решений с супругой

Журналисты рассказали, что супруги нажили дом под Киевом и сейчас делают там ремонт.

"Из корыстных мотивов жена-адвокат помогает мужу-судье писать правильные решения с правильными формулировками по делам топ-коррупционеров? Мы не можем этого утверждать. Но определенные признаки заинтересованности женщины таки есть", — говорится в расследовании.

СМИ получило документы, касающиеся фигурантов коррупционного дела Труханова — Галантерника. Судья Бицюк принимал несколько решений по этому делу, а адвокатское бюро его жены защищало правонарушителей. Журналисты отмечают, что не могут говорить о прямой заинтересованности. По их словам, все "крутится" вокруг одного громкого дела мэра Одессы и его приспешников.

"Однако можем говорить, что судья ВАКСа, на который возлагается так много надежд в борьбе с коррупцией, пишет судебные решения вместе с женой", — отметили журналисты.

В процессе расследования люди из судейского коммьюнити говорили журналистам, что в этом ничего страшного нет. СМИ отмечает, что это нарушение базовых принципов правосудия, когда судья единолично принимает решение и несет за него ответственность.

Напомним, судья Донецкого окружного административного суда Людмила Арестова является гражданкой России. Эту информацию подтверждает выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт".

Также мы писали, что журналиста-расследователя "Радио Свобода" вызывают на допрос в полицию. Это связано с делом о российском гражданстве у судьи Людмилы Арестовой.