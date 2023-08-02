Суддя ВАКС погоджував свої рішення з дружиною-адвокаткою: розслідування

Суддя Андрій Біцюк. Фото: "Слідство.Інфо"

Журналісти дізналися, що суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк погоджує свої рішення з дружиною-адвокаткою. Він надсилає їй драфти ухвал, а вона дописує їх. Після редагування рішення публікують у судовому реєстрі.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо".

Читайте також:

Погодження рішень з дружиною

Журналісти розповіли, що подружжя нажило будинок під Києвом та наразі робить там ремонт.

"Чи з корисливих мотивів дружина-адвокатка допомагає чоловікові-судді писати правильні рішення з правильними формулюваннями у справах топкорупціонерів? Ми не можемо цього стверджувати. Але певні ознаки зацікавленості жінки таки є", — йдеться у розслідуванні.

ЗМІ отримало документи, що стосуються фігурантів корупційної справи Труханова — Галантерника. Суддя Біцюк ухвалював декілька рішень у цій справі, а адвокатське бюро його дружини захищало правопорушників. Журналісти наголошують, що не можуть казати про пряму зацікавленість. За їхніми словами, все "крутиться" навколо однієї гучної справи мера Одеси та його поплічників.

"Однак можемо говорити, що суддя ВАКСу, на який покладається так багато сподівань у боротьбі з корупцією, пише судові рішення разом із дружиною", — зазначили журналісти.

У процесі розслідування люди із суддівського ком'юніті говорили журналістам, що в цьому нічого страшного немає. ЗМІ наголошує, що це порушення базових засад правосуддя, коли суддя одноосібно ухвалює рішення і несе за нього відповідальність.

Нагадаємо, суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова є громадянкою Росії. Цю інформацію підтверджує витяг з автоматизованої системи "Роспаспорт".

Також ми писали, що журналіста-розслідувача "Радіо Свобода" викликають на допит в поліцію. Це пов'язано зі справою про російське громадянство у судді Людмили Арестової.