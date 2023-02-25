Свет в Украине больше не будут выключать при одном условии, — Галущенко
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в Украине не будут выключать свет в случае отсутствия российских ударов по объектам энергетики. Он также подчеркнул, что отключения электричества будут производиться только для проведения ремонтных работ.
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
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Отключение света
Галущенко выразил удовлетворение тем, что энергосистема Украины работает в бездефицитном режиме уже третью неделю, обеспечивая производство электроэнергии в полном объеме в соответствии с потреблением. При этом он отметил, что у страны есть необходимые резервы и планируется их поддержание в будущем, чтобы люди не испытывали неудобств от ограничений поставок электроэнергии.
Министр также заявил, что рост тарифов на электроэнергию рассматривается только после окончания отопительного сезона. Он отметил, что рано говорить о возможности изменения тарифов и что эта тема будет рассматриваться только после того, как будет известно, как прошел зимний период.
Напомним, что в энергосистеме Украины уже в течение двух недель отсутствует дефицит мощности. Однако из-за обстрелов в некоторых регионах все еще есть отключения.
Как отмечают в Укрэнерго, в настоящее время в энергосистеме работают все виды электростанций. А импорт электроэнергии производится в незначительных объемах. Известно, что сегодня, 25 февраля, области не получали лимитов по потреблению.
При этом в прифронтовых городах Никополь и Марганец Днепропетровской области есть отключение света из-за повреждений сетей, вызванных вражескими обстрелами. По возможности там производят ремонтные работы.