Свет в Украине больше не будут выключать при одном условии, — Галущенко

Отключение света

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в Украине не будут выключать свет в случае отсутствия российских ударов по объектам энергетики. Он также подчеркнул, что отключения электричества будут производиться только для проведения ремонтных работ.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Отключение света

Галущенко выразил удовлетворение тем, что энергосистема Украины работает в бездефицитном режиме уже третью неделю, обеспечивая производство электроэнергии в полном объеме в соответствии с потреблением. При этом он отметил, что у страны есть необходимые резервы и планируется их поддержание в будущем, чтобы люди не испытывали неудобств от ограничений поставок электроэнергии.

Министр также заявил, что рост тарифов на электроэнергию рассматривается только после окончания отопительного сезона. Он отметил, что рано говорить о возможности изменения тарифов и что эта тема будет рассматриваться только после того, как будет известно, как прошел зимний период.

Напомним, что в энергосистеме Украины уже в течение двух недель отсутствует дефицит мощности. Однако из-за обстрелов в некоторых регионах все еще есть отключения.

Как отмечают в Укрэнерго, в настоящее время в энергосистеме работают все виды электростанций. А импорт электроэнергии производится в незначительных объемах. Известно, что сегодня, 25 февраля, области не получали лимитов по потреблению.

При этом в прифронтовых городах Никополь и Марганец Днепропетровской области есть отключение света из-за повреждений сетей, вызванных вражескими обстрелами. По возможности там производят ремонтные работы.