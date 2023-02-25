Світло в Україні більше не вимикатимуть за однієї умови, — Галущенко

Відключення світла

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в Україні не вимикатимуть світло у разі відсутності російських ударів по об'єктах енергетики. Він також наголосив, що відключення електрики будуть проводитися лише для проведення ремонтних робіт.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Відключення світла

Галущенко висловив задоволення тим, що енергосистема України працює у бездефіцитному режимі вже третій тиждень, забезпечуючи виробництво електроенергії у повному обсязі відповідно до споживання. При цьому він зазначив, що країна має необхідні резерви та планує їх підтримку в майбутньому, щоб люди не відчували незручностей від обмежень постачань електроенергії.

Міністр також заявив, що зростання тарифів на електроенергію розглядається лише після закінчення опалювального сезону. Він зазначив, що рано говорити про можливість зміни тарифів і що ця тема розглядатиметься лише після того, як відомо, як пройшов зимовий період.

Нагадаємо, що в енергосистемі України вже протягом двох тижнів відсутній дефіцит потужності. Однак через обстріл у деяких регіонах все ще є відключення.

Як зазначають в Укренерго, наразі в енергосистемі працюють усі види електростанцій. А імпорт електроенергії виробляється у незначних обсягах. Відомо, що сьогодні, 25 лютого, області не отримували лімітів зі споживання.

При цьому у прифронтових містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області є відключення світла через пошкодження мереж, спричинені ворожими обстрілами. По можливості там виконують ремонтні роботи.