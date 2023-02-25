Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Світло в Україні більше не вимикатимуть за однієї умови, — Галущенко arrow

Світло в Україні більше не вимикатимуть за однієї умови, — Галущенко

25 лютого 2023 22:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Відключення світла
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в Україні не вимикатимуть світло у разі відсутності російських ударів по об'єктах енергетики. Він також наголосив, що відключення електрики будуть проводитися лише для проведення ремонтних робіт.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Відключення світла

Галущенко висловив задоволення тим, що енергосистема України працює у бездефіцитному режимі вже третій тиждень, забезпечуючи виробництво електроенергії у повному обсязі відповідно до споживання. При цьому він зазначив, що країна має необхідні резерви та планує їх підтримку в майбутньому, щоб люди не відчували незручностей від обмежень постачань електроенергії.

Міністр також заявив, що зростання тарифів на електроенергію розглядається лише після закінчення опалювального сезону. Він зазначив, що рано говорити про можливість зміни тарифів і що ця тема розглядатиметься лише після того, як відомо, як пройшов зимовий період.

Нагадаємо, що в енергосистемі України вже протягом двох тижнів відсутній дефіцит потужності. Однак через обстріл у деяких регіонах все ще є відключення.

Як зазначають в Укренерго, наразі в енергосистемі працюють усі види електростанцій. А імпорт електроенергії виробляється у незначних обсягах. Відомо, що сьогодні, 25 лютого, області не отримували лімітів зі споживання.

При цьому у прифронтових містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області є відключення світла через пошкодження мереж, спричинені ворожими обстрілами. По можливості там виконують ремонтні роботи.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

23:55 Це не фотошоп: 10 цікавих та смішних знімків Google Maps

Новина з відео

23:52 У Талліні встановили підбитий російський танк Т-72

Новина з фото

23:41 На війні в Україні загинув американський доброволець, — СNN

Новина з фото

23:30 Класичні широкі чи з високою посадкою: які стильні штани купити на весну

23:29 США заборонила постачати в росію та Білорусь смартфони та побутову техніку дорожче 300 доларів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:10 Тінькофф Інвестиції вигадали, як обійти санкції ЄС: що запропонували клієнтам

Новина з фото

23:07 Довший за паличку ескімо: англійський сетер став володарем найдовшого язика серед собак

22:25 Чоловіки зраджують частіше за жінок: шість міфів про подружню невірність

21:58 На Київщині чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки

21:42 Костянтинівка у вогні: російська армія використовує фосфорні снаряди

Новина з відео

23:52 У Талліні встановили підбитий російський танк Т-72

Новина з відео

20:15 Одеські комунальники відновлюють роботу теплиці "Троянда": як виглядає рослинний розплідник після обстрілу

Новина з відео

19:19 "Не ми ж вас туди відправляли": дружина окупанта обурена, що вони збирають кошти на їх забезпечення

Новина з відео

19:00 Важить понад 45 кілограмів: блогери зробили величезний ноутбук

Новина з відео

17:46 Пожежу у Подільському районі Києва локалізовано: Кличко показав відео з місця події

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:12 У Камеруні під час марафону терористи підірвали три бомби: багато постраждалих

Термінова новина

15:40 У Подільському районі Києва виникла масштабна пожежа: перші подробиці

Новина з відео

12:27 Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів

Новина з відео

10:50 Креатура Реброва: кого несподівано повертають до збірної України

Новина з відео

09:57 Наступи не припиняються: Гайдай назвав найгарячіші напрямки в Луганській області

Ексклюзив

20:00 "Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Ексклюзив

09:30 Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

Актуальне по темі

None 25 Лютий 21:05

Це не фотошоп: 10 цікавих та смішних знімків Google Maps

None 25 Лютий 23:49

У Талліні встановили підбитий російський танк Т-72

None 25 Лютий 23:42

На війні в Україні загинув американський доброволець, — СNN

None 25 Лютий 21:08

Класичні широкі чи з високою посадкою: які стильні штани купити на весну

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB