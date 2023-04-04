Прогноз погоды на 5 апреля

Тепло и холод сойдутся на территории Украины: прогноз погоды на завтра
Завтра, 5 апреля, тепло и холод сойдутся на территории Украины. Контрасты в температуре воздуха будут значительными.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Подробности
Завтра в западных областях Украины 0-5 градусов мороза, в большинстве областей +2+6 градусов, на востоке и юге до +8 градусов.
Днем в южной части и восточных областях +12+16 градусов, в Луганской области ожидается до +18 градусов.
"В западных областях — холодно, не выше +1+5 градусов.
В северных областях самой холодной будет Житомирская область, +3+6 градусов, в Киевской и Черниговской областях +10+14, а в Сумской вплоть до +15+17 градусов", — рассказала Диденко.
Температура воздуха в центральных областях Украины:
- В Винницкой области +5;
- в Черкасской и в Кропивницком с районами +11+13;
- в Полтавской области до +15;
- в Днепре с районами до +17 градусов.
В Украине будет преобладать влажная погода. Ожидаются периодические дожди, которые будут чередоваться с плотной облачностью.
Синоптик подчеркнула, что там, где температура будет существенно снижаться, дождь будет смешиваться с мокрым снегом.
Ветер будет северный и северо-восточный, порывистый, местами с порывами до 15-20 метров в секунду.
Погода в Киеве
Ночью и утром в столице ожидается дождливая погода. Днем осадков не будет, однако ожидается сильный ветер северо-восточного направления.
В течение дня воздух в столице прогреется до +9+11 градусов.
Напомним, завтра, 5 апреля, по всей территории Украины будет облачно. В ряде областей ожидается сильный мокрый снег и дождь.
Также мы писали, что март закончился холодной погодой. В начале апреля синоптики прогнозируют, что погода придет со скромным потеплением.