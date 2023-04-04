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Тепло та холод зійдуться на території України: прогноз погоди на завтра

4 квітня 2023 20:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 5 квітня
Прогноз погоди на 5 квітня
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 5 квітня, тепло та холод зійдуться на території України. Контрасти у температурі повітря будуть значними.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Деталі

Завтра у західних областях України 0-5 градусів морозу, у більшості областей +2+6 градусів, на сході та півдні до +8 градусів.

Вдень у південній частині та в східних областях +12+16 градусів, у Луганській області очікується до +18 градусів.

"У західних областях — холодяка, не вище +1+5 градусів.
У північних областях найхолоднішою буде Житомирщина, +3+6 градусів, на Київщині та Чернігівщині +10+14, а на Сумщині аж до +15+17 градусів", — розповіла Діденко.

Температура повітря у центральних областях України:

  • На Вінниччині +5;
  • на Черкащині та в Кропивницькому з районами +11+13;
  • на Полтавщині до +15;
  • в Дніпрі з районами до +17 градусів.

В Україні переважатиме волога погода. Очікуються періодичні дощі, які чергуватимуться із щільною хмарністю.

Синоптикиня наголосила, що там, де температура суттєво знижуватиметься, дощ змішуватиметься із мокрим снігом.

Вітер буде північний та північно-східний, рвучкий, місцями із поривами до 15-20 метрів за секунду.

Погода у Києві

Вночі та зранку у столиці передбачається дощова погода. Вдень опадів не буде, однак очікується сильний вітер північно-східного напрямку.

Протягом дня повітря в столиці прогріється до +9+11 градусів.

Нагадаємо, завтра, 5 квітня, по всій території України буде хмарно. У низці областей очікується значний мокрий сніг та дощ. 

Також ми писали, що березень закінчився холодною погодою. На початок квітня синоптики прогнозують, що погода прийде зі скромним потеплінням.  

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