Прогноз погоды в Украине 22 марта — данные от Укргидрометцентра.

Третий уровень опасности сразу в двух областях Украины — прогноз погоды на завтра
В Украине постепенно теплеет. Синоптики Укргидрометцентра рассказали, стоит ли ожидать весеннее тепло 22 марта и где погода принесет опасность.
Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.
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Прогноз погоды в Украине 22 марта
Синоптики прогнозируют, что в Украине 22 марта будет облачная погода с прояснениями. Облачных дождей или снега не ожидается, однако возможны небольшие осадки во всех областях Украины.
Ночью и утром местами образуется туман. Ветер будет кое-где со скоростью от 3 до 8 м/с в переменных направлениях.
Температура по Украине в среднем составит:
- ночью +1+6° тепла;
- днем +9+14° тепла.
- в Карпатах +4+9 тепла.
Гидрологические предупреждения
Специалисты Укргидрометцентра предупредили, что в одном из регионов Украины по-прежнему сохраняется гидрологическая опасность. В частности, с 20 по 23 марта на участке Десны Новгород-Северский — Макошино, в результате развития половодья, будет продолжаться рост уровня воды с суточной интенсивностью 2-8 см.
Возможен выход воды на пойму в створе поста Новгород-Северский, а также нарушение транспортного сообщения:
- с населенными пунктами вдоль Десны (Новгород-Северский, Корюковский районы Черниговской области);
- на притоке Десны г. Снов будет содержаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности - оранжевый).
Снеголавинная опасность в Украине
Несмотря на тёплую погоду, в Украине сохраняется снеголавинная опасность. Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что в двух областях объявили 3 уровня опасности.
С 21 по 22 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей возможно сход лавин. Специалисты просят воздержаться от походов на высокогорье, поскольку возможны средние и большие лавины.
Погода в Киевской области
В Киевской области облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами туман. Ветер в переменных направлениях не будет превышать скорости 8 м/с.
Температура по области:
- ночью +1+6° тепла;
- днем +9+14°;
В Киеве:
- ночью +3+5° тепла;
- днем +11+13° тепла.
Напомним, в Укргидрометцентре была разработана климатическая характеристика марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.