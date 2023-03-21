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Третий уровень опасности сразу в двух областях Украины — прогноз погоды на завтра

21 марта 2023 13:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 22 марта — данные от Укргидрометцентра.
Синоптики предупредили украинцев об опасных погодных явлениях
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине постепенно теплеет. Синоптики Укргидрометцентра рассказали, стоит ли ожидать весеннее тепло 22 марта и где погода принесет опасность.

Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.

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Прогноз погоды в Украине 22 марта

Погода в Украине 22 марта

Синоптики прогнозируют, что в Украине 22 марта будет облачная погода с прояснениями. Облачных дождей или снега не ожидается, однако возможны небольшие осадки во всех областях Украины.

Ночью и утром местами образуется туман. Ветер будет кое-где со скоростью от 3 до 8 м/с в переменных направлениях.

Температура по Украине в среднем составит:

  • ночью +1+6° тепла;
  • днем +9+14° тепла.
  • в Карпатах +4+9 тепла.

Гидрологические предупреждения

Погода

Специалисты Укргидрометцентра предупредили, что в одном из регионов Украины по-прежнему сохраняется гидрологическая опасность. В частности, с 20 по 23 марта на участке Десны Новгород-Северский — Макошино, в результате развития половодья, будет продолжаться рост уровня воды с суточной интенсивностью 2-8 см.

Возможен выход воды на пойму в створе поста Новгород-Северский, а также нарушение транспортного сообщения:

  • с населенными пунктами вдоль Десны (Новгород-Северский, Корюковский районы Черниговской области);
  • на притоке Десны г. Снов будет содержаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности - оранжевый).

Снеголавинная опасность в Украине

Несмотря на тёплую погоду, в Украине сохраняется снеголавинная опасность. Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что в двух областях объявили 3 уровня опасности.

Погода

С 21 по 22 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей возможно сход лавин. Специалисты просят воздержаться от походов на высокогорье, поскольку возможны средние и большие лавины.

Погода в Киевской области

В Киевской области облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами туман. Ветер в переменных направлениях не будет превышать скорости 8 м/с.

Температура по области:

  • ночью +1+6° тепла;
  • днем +9+14°;

В Киеве:

  • ночью +3+5° тепла;
  • днем +11+13° тепла.

Напомним, в Укргидрометцентре была разработана климатическая характеристика марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.

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