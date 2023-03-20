Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Українцям не варто забувати про парасольку: в яких областях очікуються опади завтра arrow

Українцям не варто забувати про парасольку: в яких областях очікуються опади завтра

20 березня 2023 19:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Погода в Україні 21 березня - прогноз погоди на завтра
Погода на 21 березня
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Завтра, 21 березня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. У західних, вдень місцями та в північних, центральних областях очікується невеликий дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Деталі

Синоптики розповіли, що на решті території України буде без опадів

Вітер південно-західний, на заході країни — північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

Погода 21 марта

Погода в Києві

Очікується хмарність з проясненнями. Місцями по області вдень буде невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°;
у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°", — розповіли синоптики.

Сходження лавин

Значна сніголавинна небезпека третього рівня утримується на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.

Погода 21 марта

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

20-23 березня на ділянці Десни Новгород-Сіверський — Макошине продовжуватиметься ріст рівнів води з добовою інтенсивністю 2-8 см через розвиток водопілля.

"Очікується вихід води на заплаву у створі поста Новгород-Сіверський, порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області); на притоці Десни р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області", — йдеться у повідомленні.

Оголошено другий рівень небезпеки.

Погода 21 марта

Прогноз погоди від народної синоптикині

Наталка Діденко розповіла, що температура повітря завтра максимально підвищиться до 14 градусів.

"Свіжіше буде подекуди на заході та на північному сході — подекуди +7+10 градусів. Навіть вночі практично без "мінусів" та навіть "нулів", — повідомила Діденко.

Атмосферний фронт завтра пройдеться західними та північними областями України, тому очікується дощ. Опади також будуть у Вінницькій та Одеській областях. 

На решті території України опадів не передбачається — підвищений атмосферний тиск, мінлива хмарність.

"21-го березня в столиці передбачається +12 градусів, далі до +14 градусів. Місцями можливий невеликий дощ", — додала Діденко. 

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:23 Україна проти Англії: відомо, хто не зіграє у цьому матчі

19:15 Коли Рамадан 2023: головні традиції та заборони мусульманського посту

19:09 Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder вже прямують до України

19:09 Пригожин злякався наступу ЗСУ й просить допомоги в Шойгу

19:00 Новий скандал в Одесі: таксист розповідає, що США бомбардують Україну, а росія — молодець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:00 СБУ показала, як знищує окупантів

18:52 Окупанти продовжують облаштовувати шпиталі вздовж лінії фронту через великі втрати, — Генштаб

18:43 G7 відклала перегляд обмеження цін на російську нафту

18:42 Україна отримала від Норвегії танки Leopard

Новина з відео

18:30 Окупант проводить виховну розмову з сином, який кричав "Хайль Гітлер", — перехоплення ГУР

Новина з відео

18:30 Окупант проводить виховну розмову з сином, який кричав "Хайль Гітлер", — перехоплення ГУР

Новина з відео

18:20 Надрозумний чат GPT-4: хто має доступ та що вміє оновлена нейромережа

Новина з відео

15:50 У ДСНС розповіли, що робити українцям, які хочуть повернутися на деокуповані території

Новина з відео

14:10 Нова частина фільму "Шазам" не виправдала очікування продюсерів: збори в перший вікенд

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:36 Фільм української режисерки покажуть на кінофестивалі з прав людини у Гаазі

Новина з відео

13:33 путіну в Маріуполь привезли його звичну масовку, а місцеві жителі кричали про показуху

Новина з відео

12:44 Орландо Блум публічно заспівав у караоке на честь ірландського національного свята: відео

Новина з відео

11:02 Дружина важкохворого Брюса Вілліса розповіла, як зустріла його 68-річчя

Новина з відео

11:00 День весняного рівнодення 2023: красиві привітання та листівки з побажаннями миру та щастя

Ексклюзив

18:09Роковини анексії Криму: чому мовчали українські гармати

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:00Чи зміниться курс долара: Гетманцев дав прогноз на весну

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Актуальне по темі

None 20 Березень 19:22

Україна проти Англії: відомо, хто не зіграє у цьому матчі

None 20 Березень 18:37

Коли Рамадан 2023: головні традиції та заборони мусульманського посту

None 20 Березень 19:09

Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder вже прямують до України

None 20 Березень 19:19

Пригожин злякався наступу ЗСУ й просить допомоги в Шойгу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB