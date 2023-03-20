Погода в Україні 21 березня - прогноз погоди на завтра

Погода на 21 березня

Завтра, 21 березня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. У західних, вдень місцями та в північних, центральних областях очікується невеликий дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Деталі

Синоптики розповіли, що на решті території України буде без опадів

Вітер південно-західний, на заході країни — північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

Погода в Києві

Очікується хмарність з проясненнями. Місцями по області вдень буде невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°;

у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°", — розповіли синоптики.

Сходження лавин

Значна сніголавинна небезпека третього рівня утримується на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

20-23 березня на ділянці Десни Новгород-Сіверський — Макошине продовжуватиметься ріст рівнів води з добовою інтенсивністю 2-8 см через розвиток водопілля.

"Очікується вихід води на заплаву у створі поста Новгород-Сіверський, порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області); на притоці Десни р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області", — йдеться у повідомленні.

Оголошено другий рівень небезпеки.

Прогноз погоди від народної синоптикині

Наталка Діденко розповіла, що температура повітря завтра максимально підвищиться до 14 градусів.

"Свіжіше буде подекуди на заході та на північному сході — подекуди +7+10 градусів. Навіть вночі практично без "мінусів" та навіть "нулів", — повідомила Діденко.

Атмосферний фронт завтра пройдеться західними та північними областями України, тому очікується дощ. Опади також будуть у Вінницькій та Одеській областях.



На решті території України опадів не передбачається — підвищений атмосферний тиск, мінлива хмарність.

"21-го березня в столиці передбачається +12 градусів, далі до +14 градусів. Місцями можливий невеликий дощ", — додала Діденко.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.