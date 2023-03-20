Погода в Україні 21 березня - прогноз погоди на завтра

Українцям не варто забувати про парасольку: в яких областях очікуються опади завтра
Завтра, 21 березня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. У західних, вдень місцями та в північних, центральних областях очікується невеликий дощ.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Деталі
Синоптики розповіли, що на решті території України буде без опадів
Вітер південно-західний, на заході країни — північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.
Погода в Києві
Очікується хмарність з проясненнями. Місцями по області вдень буде невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°;
у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°", — розповіли синоптики.
Сходження лавин
Значна сніголавинна небезпека третього рівня утримується на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
20-23 березня на ділянці Десни Новгород-Сіверський — Макошине продовжуватиметься ріст рівнів води з добовою інтенсивністю 2-8 см через розвиток водопілля.
"Очікується вихід води на заплаву у створі поста Новгород-Сіверський, порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області); на притоці Десни р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області", — йдеться у повідомленні.
Оголошено другий рівень небезпеки.
Прогноз погоди від народної синоптикині
Наталка Діденко розповіла, що температура повітря завтра максимально підвищиться до 14 градусів.
"Свіжіше буде подекуди на заході та на північному сході — подекуди +7+10 градусів. Навіть вночі практично без "мінусів" та навіть "нулів", — повідомила Діденко.
Атмосферний фронт завтра пройдеться західними та північними областями України, тому очікується дощ. Опади також будуть у Вінницькій та Одеській областях.
На решті території України опадів не передбачається — підвищений атмосферний тиск, мінлива хмарність.
"21-го березня в столиці передбачається +12 градусів, далі до +14 градусів. Місцями можливий невеликий дощ", — додала Діденко.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.