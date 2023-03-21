Прогноз погоди в Україні 22 березня — дані від Укргідрометцентру

Третій рівень небезпеки одразу у двох областях України — прогноз погоди на завтра
В Україні поступово теплішає. Синоптики Укргідрометцентру розповіли, чи варто очікувати на весняне тепло 22 березня та де погода принесе небезпеку.
Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.
-
Україна повернула 15 дітей з окупованих територій, — Лубінець
-
Залужний, Резніков та Стефанчук зустрілися з силовиками: що обговорювали
-
Нардепи збільшили видатки на оборону: про які суми йдеться
-
Ще одна європейська пошта припинила відправлення посилок до рф
-
Племінниця принцеси Діани відгуляла вечірку перед власним весіллям: хто обранець
-
В Одесі планують демонтувати два пам’ятники: про які саме йде мова
-
ЗМІ дізналися, чи розпустить президент Франції парламент
-
СБУ повідомила про підозру колаборанту, який "очолив" ЗАЕС Юрію Чернічуку: деталі
-
Пенсіонери не отримають щорічні одноразові виплати у травні: що сталося
-
Військові можуть залишитися без виплат за поранення: названо причини
Прогноз погоди в Україні 22 березня
Синоптики прогнозують, що в Україні, 22 березня, буде хмарна погода з проясненнями. Рясних дощів чи снігу не очікують, проте, можливі невеличкі опади в усіх областях України.
Вночі та вранці місцями утвориться туман. Вітер буде подекуди зі швидкістю від 3 до 8 м/с у змінних напрямках.
Температура по Україні у середньому становитиме:
- вночі +1+6° тепла;
- вдень +9+14° тепла.
- в Карпатах +4+9 тепла.
Гідрологічні попередження
Фахівці Укргідрометцентру попередили, що в одному з регіонів України досі зберігається гідрологічна небезпека. Зокрема, з 20 по 23 березня на ділянці Десни Новгород-Сіверський — Макошине, внаслідок розвитку водопілля, продовжуватиметься ріст рівнів води з добовою інтенсивністю 2-8 см.
Можливий вихід води на заплаву у створі поста Новгород-Сіверський, а також порушення транспортного сполучення:
- з населеними пунктами вздовж Десни (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області);
- на притоці Десни р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).
Сніголавинна небезпека в Україні
Попри теплу погоду, в Україні зберігається сніголавинна небезпека. Синоптики Укргідрометцентру попередили, що у двох областях оголосили 3 рівень небезпеки.
З 21 по 22 березня на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей можливе сходження лавин. Фахівці просять утриматися усіх від походів на високогір'я, оскільки можливі середні та великі лавини.
Погода на Київщині
У Київській області буде хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці подекуди буде туман. Вітер у змінних напрямках не перевищуватиме швидкості 8 м/с.
Температура по області:
- вночі +1+6° тепла;
- вдень +9+14°;
У Києві:
- вночі +3+5° тепла;
- вдень +11+13° тепла.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.