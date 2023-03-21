Прогноз погоди в Україні 22 березня — дані від Укргідрометцентру

Синоптики попередили українців про небезпечні погодні явища

В Україні поступово теплішає. Синоптики Укргідрометцентру розповіли, чи варто очікувати на весняне тепло 22 березня та де погода принесе небезпеку.

Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в Україні 22 березня

Синоптики прогнозують, що в Україні, 22 березня, буде хмарна погода з проясненнями. Рясних дощів чи снігу не очікують, проте, можливі невеличкі опади в усіх областях України.

Вночі та вранці місцями утвориться туман. Вітер буде подекуди зі швидкістю від 3 до 8 м/с у змінних напрямках.

Температура по Україні у середньому становитиме:

вночі +1+6° тепла;

вдень +9+14° тепла.

в Карпатах +4+9 тепла.

Гідрологічні попередження

Фахівці Укргідрометцентру попередили, що в одному з регіонів України досі зберігається гідрологічна небезпека. Зокрема, з 20 по 23 березня на ділянці Десни Новгород-Сіверський — Макошине, внаслідок розвитку водопілля, продовжуватиметься ріст рівнів води з добовою інтенсивністю 2-8 см.

Можливий вихід води на заплаву у створі поста Новгород-Сіверський, а також порушення транспортного сполучення:

з населеними пунктами вздовж Десни (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області);

на притоці Десни р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

Сніголавинна небезпека в Україні

Попри теплу погоду, в Україні зберігається сніголавинна небезпека. Синоптики Укргідрометцентру попередили, що у двох областях оголосили 3 рівень небезпеки.

З 21 по 22 березня на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей можливе сходження лавин. Фахівці просять утриматися усіх від походів на високогір'я, оскільки можливі середні та великі лавини.

Погода на Київщині

У Київській області буде хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці подекуди буде туман. Вітер у змінних напрямках не перевищуватиме швидкості 8 м/с.

Температура по області:

вночі +1+6° тепла;

вдень +9+14°;

У Києві:

вночі +3+5° тепла;

вдень +11+13° тепла.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.