Что делать, если пытаются мобилизовать забронированного мужчину — советы юриста

Проверка военно-учетных документов в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП

Даже во время действия общей мобилизации в Украине есть категории военнообязанных мужчин, имеющих отсрочку от призыва на военную службу, в частности, к таким относятся забронированные работники. Однако есть случаи, когда ТЦК и СП вручают повестки на отправку таким мужчинам.

Юрист Галина Токмач на портале B2Bconsult объяснила, имеют ли право ТЦК аннулировать "бронь" и отсрочку от мобилизации и что делать в таком случае украинцам.

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По словам правозащитницы, если мужчина забронирован предприятием, учреждением, организацией, ТЦК и СП не имеют полномочий аннулировать такую "бронь".

Ведь списки военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и военное время, соглашаются Генеральным штабом Вооруженных Сил.

При этом Токмач подчеркнула, чтобы забронированному работнику доказать свое право на отсрочку, он обязательно должен иметь выписку из Приказа Министерства экономики Украины, заверенную подписью работодателя.

Повестка на отправку. Фото: google.com

Вручение повестки на отправку забронированному работнику — законно ли и как действовать

Если мужчина забронирован от мобилизации в соответствии со всеми нормами, ему не вправе вручать повестку на отправку и, соответственно, принудительно призывать на военную службу.

Более того, юрист отмечает, что такой военнообязанный имеет право не являться по такой повестке в ТЦК.

"Такая неявка не будет считаться уклонением от мобилизации, ведь у вас есть отсрочка по бронированию. Поэтому уголовная ответственность вам не будет угрожать", — уточнила Галина Токмач.

Она добавила, что забронированному работнику в таком случае следует пожаловаться на горячую линию Министерства обороны по телефону: 0 800 500 442.

Также юрист советует подать на имя руководителя ТЦК и СП заявление/жалобу (под регистрацию ее вручения на вашем экземпляре или отправить по почте заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении) о нарушении со стороны служащих ТЦК и СП ст. 19 Конституции Украины, абз. 2 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Порядка бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 № 76.

В жалобе правозащитница также советует отметить, что согласно этой же ст. 19 Конституции вы не можете быть принуждены к исполнению незаконной повестки.

К заявлению следует добавить копии документов, подтверждающих наличие отсрочки от мобилизации.

Проверка военно-учетных документов в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП

Когда военнообязанный может потерять "бронь"

В законодательстве предусмотрены основания, когда отсрочку в связи с бронированием по предприятию могут аннулировать.

Это может быть связано со следующими основаниями:

истечение срока действия отсрочки;

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмены;

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения, организации статуса критически важных для функционирования экономики;

ликвидация органа гос власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации.

В таком случае военнообязанный мужчина может потерять "бронь" и тогда ему понадобится явиться в ТЦК и СП, если ему вручат повестку. Соответственно он может быть мобилизован в ряды ВСУ.

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