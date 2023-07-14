Що робити, якщо намагаються мобілізувати заброньованого чоловіка — поради юристки

Перевірка військово-облікових документів в ТЦК. Фото: МОТЦК та СП

Навіть під час дії загальної мобілізації в Україні є категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають відстрочення від призову на військову службу, зокрема до таких відносяться заброньовані працівники. Проте існують випадки, коли ТЦК та СП вручають повістки на відправлення таким чоловікам.

Юристка Галина Токмач на порталі B2Bconsult пояснила, чи мають право ТЦК анулювати "бронь" і відстрочку від мобілізації та що робити у такому випадку українцям.

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За словами правозахисниці, якщо чоловік заброньований підприємством, установою, організацією, ТЦК та СП не мають повноважень анулювати таку "бронь".

Адже списки військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, погоджуються Генеральним штабом Збройних Сил.

При цьому Токмач підкреслила, щоб заброньованому працівнику довести своє право на відстрочку, він обов'язково повинен мати витяг із Наказу Міністерства економіки України, завірений підписом роботодавця.

Повістка на відправлення. Фото: google.com

Вручення повістки на відправлення заброньованому працівнику — чи законно та як діяти

Якщо чоловік заброньований від мобілізації відповідно до усіх норм, йому не мають право вручати повістку на відправлення й, відповідно, примусово призивати на військову службу.

Більше того, юристка наголошує, такий військовозобов'язаний має право не з'являтися по такій повістці до ТЦК.

"Така неявка не буде вважатися ухиленням від мобілізації, адже ви маєте відстрочку по бронюванню. Тому кримінальна відповідальність вам не загрожуватиме", — уточнила Галина Токмач.

Вона додала, що заброньованому працівнику у такому випадку варто поскаржитися на гарячу лінію Міністерства оборони за номером телефону: 0 800 500 442.

Також юристка радить подати на ім'я керівника ТЦК та СП заяву/скаргу (під реєстрацію її вручення на вашому примірнику або відправити поштою рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення) про порушення з боку службовців ТЦК та СП ст. 19 Конституції України, абз. 2 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76.

У скарзі правозахисниця також радить зазначити, що відповідно до цієї ж ст. 19 Конституції ви не можете бути примушені до виконання незаконної повістки.

До заяви слід також додати копії документів, які підтверджують наявність відстрочки від мобілізації.

Перевірка військово-облікових документів в ТЦК. Фото: МОТЦК та СП

Коли військовозобов'язаний може втратити "бронь"

У законодавстві передбачені підстави, коли відстрочку у зв'язку з бронюванням за підприємством можуть анулювати.

Це може бути пов'язано з такими підставами:

закінчення строку дії відстрочки;

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи, організації статусу критично важливих для функціонування економіки;

ліквідація органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;

звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

У такому разі військовозобов'язаний чоловік може втратити "бронь" і тоді вже йому буде потрібно з'явитися до ТЦК та СП, якщо йому вручать повістку. Відповідно він може бути мобілізований до лав ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

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