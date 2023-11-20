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В Черном море пропало турецкое судно с 12 членами экипажа

20 ноября 2023 05:56
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Черном море пропало турецкое судно с 12 членами экипажа
Турецкое грузовое судно. Фото: ANGARA
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

У побережья Черного моря исчезло турецкое грузовое судно с 12 членами экипажа на борту. Инцидент произошел в результате мощного шторма 19 ноября.

Об этом пишет Reuters.

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Как сообщили в офисе губернатора турецкой провинции Зонгулдак, капитан корабля Kafkametler сообщил утром 19 ноября, что судно дрейфует к волнорезу (гидротехническое сооружение на воде, предназначенное для защиты береговой линии или акватории порта от волн).

Местные власти с тех пор не могут связаться с находившимися на борту грузового корабля членами экипажа.

"Регион пострадал от мощных штормов и неблагоприятная погода не позволила воздушным и морским судам производить поиски ", — говорится в сообщении.

Между тем, Министерство иностранных дел Украины распорядилось, чтобы украинские посольства провели проверку сообщений о возможном пребывании украинцев на борту судна Galaxy Leader. Накануне Израиль сообщил о захвате грузового судна повстанцами-хуситами.

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