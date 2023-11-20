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У Чорному морі зникло турецьке судно з 12 членами екіпажу

20 листопада 2023 05:56
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Чорному морі зникло турецьке судно з 12 членами екіпажу
Турецьке вантажне судно. Фото: ANGARA
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Біля узбережжя Чорного моря зникло турецьке вантажне судно з 12 членами екіпажу на борту. Інцидент трапився внаслідок потужного шторму 19 листопада.

Про це пише Reuters.

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Турецьке судно зникло в Чорному морі

Як повідомили в офісі губернатора турецької провінції Зонгулдак, капітан корабля Kafkametler повідомив вранці 19 листопада, що судно дрейфує до хвилерізу (гідротехнічна споруда на воді, призначена для захисту берегової лінії або акваторії порту від хвиль).

Місцева влада з тих пір не може зв'язатися з членами екіпажу, які перебували на борту вантажного корабля.

"Регіон постраждав від потужних штормів і несприятлива погода не дозволила повітряним і морським суднам проводити пошуки", — вказано у повідомленні.

Тим часом Міністерство закордонних справ України розпорядилося, щоб українські посольства провели перевірку щодо повідомлень про можливе перебування українців на борту судна Galaxy Leader. Напередодні Ізраїль повідомив про захоплення вантажного судна повстанцями-хуситами.

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