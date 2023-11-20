Госспецсвязи прокомментировала увольнение руководства

Здание Госспецсвязи. Фото: пресс-служба Госспецсвязи.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины призвала воздержаться от обвинений в отношении конкретных должностных лиц или служащих ведомства. В Госсвязи утверждают, что с 2020 года все закупки производились с соблюдением действующего законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба Госспецвязи.

Читайте также:

Как отреагировала Госспецсвязи на увольнение Юрия Щиголя и Виктора Жоры

"Все закупки Службы от 2020 года проводились с соблюдением действующего законодательства. Закупки в сфере защиты государственных реестров сложны, их анализ требует подготовки и понимания, и Служба готова предоставлять все необходимые разъяснения детективам НАБУ, в любом формате", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Госспецсвязи предоставила всю необходимую информацию правоохранительным органам и готова предоставлять ее в дальнейшем.

"Призываем воздержаться от обвинений в отношении конкретных должностных лиц или служащих, которые сейчас задействованы в организации защиты критической информационной инфраструктуры Украины, до завершения расследования и предоставления результатов расследования правовой оценки судом", — отметили в пресс-службе.

Там также уточнили, что исполнение обязанностей главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Кабинетом Министров Украины временно возложено на Дмитрия Маковского.

Скриншот. ТГ-канал Госспецсвязи.

Напомним, Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрию Щиголю и его заместителю Виктору Жоре. В общей сложности в совершении преступлений подозреваются 6 членов организованной группы.