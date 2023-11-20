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В Госспецсвязи отреагировали на подозрения и увольнение руководства

20 ноября 2023 17:36
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Госспецсвязи прокомментировала увольнение руководства
Здание Госспецсвязи. Фото: пресс-служба Госспецсвязи.
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины призвала воздержаться от обвинений в отношении конкретных должностных лиц или служащих ведомства. В Госсвязи утверждают, что с 2020 года все закупки производились с соблюдением действующего законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба Госспецвязи.

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"Все закупки Службы от 2020 года проводились с соблюдением действующего законодательства. Закупки в сфере защиты государственных реестров сложны, их анализ требует подготовки и понимания, и Служба готова предоставлять все необходимые разъяснения детективам НАБУ, в любом формате", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Госспецсвязи предоставила всю необходимую информацию правоохранительным органам и готова предоставлять ее в дальнейшем.

"Призываем воздержаться от обвинений в отношении конкретных должностных лиц или служащих, которые сейчас задействованы в организации защиты критической информационной инфраструктуры Украины, до завершения расследования и предоставления результатов расследования правовой оценки судом", — отметили в пресс-службе.

Там также уточнили, что исполнение обязанностей главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Кабинетом Министров Украины временно возложено на Дмитрия Маковского.

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Скриншот. ТГ-канал Госспецсвязи.

Напомним, Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрию Щиголю и его заместителю Виктору Жоре. В общей сложности в совершении преступлений подозреваются 6 членов организованной группы.

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