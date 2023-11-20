Госспецсвязи прокомментировала увольнение руководства

В Госспецсвязи отреагировали на подозрения и увольнение руководства
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины призвала воздержаться от обвинений в отношении конкретных должностных лиц или служащих ведомства. В Госсвязи утверждают, что с 2020 года все закупки производились с соблюдением действующего законодательства.
Об этом сообщила пресс-служба Госспецвязи.
Как отреагировала Госспецсвязи на увольнение Юрия Щиголя и Виктора Жоры
"Все закупки Службы от 2020 года проводились с соблюдением действующего законодательства. Закупки в сфере защиты государственных реестров сложны, их анализ требует подготовки и понимания, и Служба готова предоставлять все необходимые разъяснения детективам НАБУ, в любом формате", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Госспецсвязи предоставила всю необходимую информацию правоохранительным органам и готова предоставлять ее в дальнейшем.
"Призываем воздержаться от обвинений в отношении конкретных должностных лиц или служащих, которые сейчас задействованы в организации защиты критической информационной инфраструктуры Украины, до завершения расследования и предоставления результатов расследования правовой оценки судом", — отметили в пресс-службе.
Там также уточнили, что исполнение обязанностей главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Кабинетом Министров Украины временно возложено на Дмитрия Маковского.
Напомним, Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрию Щиголю и его заместителю Виктору Жоре. В общей сложности в совершении преступлений подозреваются 6 членов организованной группы.
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