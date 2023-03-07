В "Дії" теперь можно сгенерировать COVID-сертификат, если вы делали прививку за границей
Теперь в приложении "Дія" можно сгенерировать COVID-сертификат, если человек вакцинировался за границей. Для начала нужно обратиться к семейному врачу с паспортом и иностранным сертификатом.
Об этом в своем Telegram рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.
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Подробности
Врач проверит подлинность COVID-сертификата, отсканировав QR-код специальным считывателем. После этого он внесет информацию в электронную систему здравоохранения. Далее — в несколько кликов можно сгенерировать сертификат в приложении "Дія".
"Из-за полномасштабного вторжения миллионы граждан находятся в других странах. Но пандемия до конца не отступила. К сожалению, многие люди до сих пор болеют. Поэтому вакцинироваться и следить за здоровьем — важно. Берегите себя", — подчеркнул Федоров.
Напомним, в Киевской области резко возросло количество больных на COVID-19. За прошедшую неделю было зафиксировано 726 случаев.
Также мы писали, что заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Министерство здравоохранения прогнозирует рост заболеваемости к концу февраля-марта COVID-19.
Добавим, более 10 млн раз украинцы распространили документы через "Дія". Благодаря этому удалось сэкономить как минимум 10 млн бумажек и 30 млн грн на печати и сканировании документов.