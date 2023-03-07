У "Дії" тепер можна згенерувати COVID-сертифікат, якщо ви робили щеплення за кордоном

COVID-сертифікат

Відтепер у додатку "Дія" можна згенерувати COVID-сертифікат, якщо людина вакцинувалася за кордоном. Для початку потрібно звернутися до сімейного лікаря з паспортом та іноземним сертифікатом.

Про це у своєму Telegram розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Лікар перевірить справжність COVID-сертифіката, відсканувавши QR-код спеціальним зчитувачем. Після цього він внесе інформацію до електронної системи охорони здоров'я. Далі — у кілька кліків можна згенерувати сертифікат у додатку "Дія".

"Через повномасштабне вторгнення мільйони громадян перебувають в інших країнах. Але пандемія до кінця не відступила. На жаль, багато людей досі хворіють. Тому вакцинуватися та стежити за здоров‘ям — важливо. Бережіть себе", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, у Київській області різко зросла кількість хворих на COVID-19. Протягом минулого тижня було зафіксовано 726 випадків.

Також ми писали, що заступник міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що Міністерство охорони здоров'я прогнозує зростання захворюваності на кінець лютого-березень COVID-19.

Додамо, понад 10 млн разів українці поширили документи через "Дію". Завдяки цьому вдалося заощадити як мінімум 10 млн папірців та 30 млн грн на друці та скануванні документів.