В "Дії" появилась новая услуга для водителей: детали

Приложение "Дія", фото: УНИАН

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил о новой услуге в приложении "Дія" — возможности отмены шеринга автомобилей.

Об єтом сообщил Михаил Федоров.

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Новая услуга от "Дії"

В сообщении говорится, что уже более 132 тысяч украинцев воспользовались услугой шеринга в приложении, и теперь они могут отменить его без ожидания в очереди или заполнения бумаг. Сервис доступен как для владельца автомобиля, так и для пользователя.

В канале "Дія" отмечается, что новая функция позволит пользователям еще больше контролировать свое время и средства передвижения. Министр также добавил, что вместе с командой Министерства внутренних дел они работают над другими сервисами для водителей.

Как воспользоваться услугой

Для владельцев автомобилей, которые хотят отменить шеринг, нужно:

открыть приложение "Дія";

выбрать "Услуги — Шеринг авто";

нажать "Отменить шеринг".

Для соответствующих пользователей необходимо:

перейти в Меню свидетельства о регистрации транспортного средства;

выбрать "Отказаться от пользования авто;

начать" и поделиться экраном с запросом владельцу для подтверждения.

Новая функция "Отмена шеринга авто" является частью стратегии Министерства цифровой трансформации Украины по улучшению услуг для граждан и созданию более удобной и эффективной системы общественного транспорта в стране.

Напомним, что Министерство цифровой трансформации сообщило о новой услуге в приложении "Дія", которая позволяет получить выдержку о несудимости. Эта услуга доступна всем пользователям приложения, которые достигли 14 лет.