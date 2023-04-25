В "Дії" появилась новая услуга для водителей: детали
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил о новой услуге в приложении "Дія" — возможности отмены шеринга автомобилей.
Об єтом сообщил Михаил Федоров.
Новая услуга от "Дії"
В сообщении говорится, что уже более 132 тысяч украинцев воспользовались услугой шеринга в приложении, и теперь они могут отменить его без ожидания в очереди или заполнения бумаг. Сервис доступен как для владельца автомобиля, так и для пользователя.
В канале "Дія" отмечается, что новая функция позволит пользователям еще больше контролировать свое время и средства передвижения. Министр также добавил, что вместе с командой Министерства внутренних дел они работают над другими сервисами для водителей.
Как воспользоваться услугой
Для владельцев автомобилей, которые хотят отменить шеринг, нужно:
- открыть приложение "Дія";
- выбрать "Услуги — Шеринг авто";
- нажать "Отменить шеринг".
Для соответствующих пользователей необходимо:
- перейти в Меню свидетельства о регистрации транспортного средства;
- выбрать "Отказаться от пользования авто;
- начать" и поделиться экраном с запросом владельцу для подтверждения.
Новая функция "Отмена шеринга авто" является частью стратегии Министерства цифровой трансформации Украины по улучшению услуг для граждан и созданию более удобной и эффективной системы общественного транспорта в стране.
Напомним, что Министерство цифровой трансформации сообщило о новой услуге в приложении "Дія", которая позволяет получить выдержку о несудимости. Эта услуга доступна всем пользователям приложения, которые достигли 14 лет.