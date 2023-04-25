Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У "Дії" з'явилася нова послуга для водіїв: деталі arrow

У "Дії" з'явилася нова послуга для водіїв: деталі

25 квітня 2023 17:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У "Дії" з'явилася нова послуга для водіїв: деталі
Додаток "Дія", фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про нову послугу у додатку "Дія" — можливості скасування шерингу автомобілів.

Про це повідомив Михайло Федоров.

Читайте також:

Нова послуга від "Дії"

У повідомленні йдеться, що вже понад 132 тисячі українців скористалися послугою шарингу в додатку, і тепер вони можуть скасувати його без очікування в черзі або заповнення паперів. Сервіс доступний як для власника автомобіля, так і користувача.

У каналі "Дія" зазначається, що нова функція дозволить користувачам ще більше контролювати свій час та засоби пересування. Міністр також додав, що разом із командою Міністерства внутрішніх справ вони працюють над іншими сервісами для водіїв.

Як скористатися послугою

Для власників автомобілів, які хочуть скасувати шеринг, потрібно:

  • відкрити програму "Дія";
  • вибрати "Послуги — Шерінг авто";
  • натиснути "Скасувати шерінг".

Для відповідних користувачів необхідно:

  • перейти до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • вибрати "Відмовитися від користування авто;
  • почати" та поділитися екраном із запитом власнику для підтвердження.

Нова функція "Скасування шерингу авто" є частиною стратегії Міністерства цифрової трансформації України щодо покращення послуг для громадян та створення більш зручної та ефективної системи громадського транспорту в країні.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації повідомило про нову послугу у додатку "Дія", яка дозволяє отримати витримку про несудимість. Ця послуга доступна всім користувачам програми, які досягли 14 років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB