У "Дії" з'явилася нова послуга для водіїв: деталі

Додаток "Дія", фото: УНІАН

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про нову послугу у додатку "Дія" — можливості скасування шерингу автомобілів.

Про це повідомив Михайло Федоров.

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Нова послуга від "Дії"

У повідомленні йдеться, що вже понад 132 тисячі українців скористалися послугою шарингу в додатку, і тепер вони можуть скасувати його без очікування в черзі або заповнення паперів. Сервіс доступний як для власника автомобіля, так і користувача.

У каналі "Дія" зазначається, що нова функція дозволить користувачам ще більше контролювати свій час та засоби пересування. Міністр також додав, що разом із командою Міністерства внутрішніх справ вони працюють над іншими сервісами для водіїв.

Як скористатися послугою

Для власників автомобілів, які хочуть скасувати шеринг, потрібно:

відкрити програму "Дія";

вибрати "Послуги — Шерінг авто";

натиснути "Скасувати шерінг".

Для відповідних користувачів необхідно:

перейти до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

вибрати "Відмовитися від користування авто;

почати" та поділитися екраном із запитом власнику для підтвердження.

Нова функція "Скасування шерингу авто" є частиною стратегії Міністерства цифрової трансформації України щодо покращення послуг для громадян та створення більш зручної та ефективної системи громадського транспорту в країні.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації повідомило про нову послугу у додатку "Дія", яка дозволяє отримати витримку про несудимість. Ця послуга доступна всім користувачам програми, які досягли 14 років.