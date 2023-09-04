Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Донецкой области недалеко от линии фронта будут ремонтировать дорогу за 60 млн грн arrow

В Донецкой области недалеко от линии фронта будут ремонтировать дорогу за 60 млн грн

4 сентября 2023 04:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Донецкой области недалеко от линии фронта будут ремонтировать дорогу за 60 млн грн
Ремонт дороги в Константиновке. Фото: глава Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Константиновке Донецкой области планируют отремонтировать дороги за 63 млн. грн. Как известно, поселок находится менее чем в 20 км от линии фронта и часто подвергается обстрелам российских оккупантов.

О предстоящем ремонте дороги сообщает Prozorro.

Читайте также:

Ремонт дороги в Донецкой области за 60 млн

Недавно, 29 августа, управление коммунального хозяйства города заключило договор с исполнителем. Согласно документу предусмотрены ремонтные работы на семи улицах.

Стоимость ремонта дороги в Константиновке. Фото: скриншот

Больше о скандальных расходах

Напомним, что Кураховский городской совет провел тендер на ремонт дорог почти за 5 млн гривен. Теперь город практически пуст — местных жителей эвакуировали.

Также мы сообщали, что эксперты провели анализ самых крупных тендеров в Одесской области за август 2023 года. В рамках этого проекта эксперты агентства проанализировали крупнейшие закупки в регионе за август 2023 года, направленные на очередные стадионы, парки и непонятные ремонты.

Добавим, что для очистки реки Лыбидь хотят потратить почти 15 миллионов гривен. Работы будут продолжаться в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. Их заказчиком выступило коммунальное предприятие "Плесо".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Будущий министр обороны: что известно о Рустеме Умерове

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз