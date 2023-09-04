В Донецкой области недалеко от линии фронта будут ремонтировать дорогу за 60 млн грн

Ремонт дороги в Константиновке. Фото: глава Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан

В Константиновке Донецкой области планируют отремонтировать дороги за 63 млн. грн. Как известно, поселок находится менее чем в 20 км от линии фронта и часто подвергается обстрелам российских оккупантов.

О предстоящем ремонте дороги сообщает Prozorro.

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Недавно, 29 августа, управление коммунального хозяйства города заключило договор с исполнителем. Согласно документу предусмотрены ремонтные работы на семи улицах.

Стоимость ремонта дороги в Константиновке. Фото: скриншот

Больше о скандальных расходах

Напомним, что Кураховский городской совет провел тендер на ремонт дорог почти за 5 млн гривен. Теперь город практически пуст — местных жителей эвакуировали.

Также мы сообщали, что эксперты провели анализ самых крупных тендеров в Одесской области за август 2023 года. В рамках этого проекта эксперты агентства проанализировали крупнейшие закупки в регионе за август 2023 года, направленные на очередные стадионы, парки и непонятные ремонты.

Добавим, что для очистки реки Лыбидь хотят потратить почти 15 миллионов гривен. Работы будут продолжаться в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. Их заказчиком выступило коммунальное предприятие "Плесо".