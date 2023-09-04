На Донеччині недалеко від лінії фронту ремонтуватимуть дорогу за 60 млн грн

Ремонт дороги в Костянтинівці. Фото: голова Сарненської районної державної адміністрації Олександр Кохан

У Костянтинівці Донецької області планують відремонтувати дороги за 63 млн грн. Як відомо, селище перебуває менш ніж за 20 км від лінії фронту та часто підпадає під обстріли російських окупантів.

Про майбутній ремонт дороги повідомляє Prozorro.

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Нещодавно, 29 серпня, управління комунального господарства міста уклало договір із виконавцем. Згідно з документом, передбачено ремонтні роботи на семи вулицях.

Вартість ремонту дороги в Костянтинівці. Фото: скриншот

Більше про скандальні витрати

Нагадаємо, що Курахівська міська рада провела тендер на ремонт доріг за майже 5 млн гривень. Наразі місто практично порожнє — місцевих жителів евакуювали.

Також ми повідомляли, що експерти провели аналіз найбільших тендерів в Одеській області за серпень 2023 року. В рамках цього проєкту експерти агентства проаналізували найбільші закупівлі у регіоні за серпень 2023 року, які направлені на чергові стадіони, парки та незрозумілі ремонти.

Додамо, що для розчищення річки Либідь хочуть витратити майже 15 мільйонів гривень. Роботи триватимуть у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах. Їх замовником виступило комунальне підприємство "Плесо".