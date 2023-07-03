В ГПСУ посоветовали, какие пункты пропуска пересечения границы в Польшу выбирать
На границе Украины с Польшей увеличился пассажиропоток. Это происходит в результате начала летнего сезона и каникул. Пограничники посоветовали, какие пункты пропуска следует выбирать.
Об этом сообщает ГПСУ.
Пассажиропоток на границе до Польши
В ГПСУ посоветовали украинцам выбирать пункты пропуска в пределах Закарпатской и Черновицкой областей.
"Рекомендуем гражданам, которые следуют через Польшу транзитом, выбирать для пересечения границы пункты пропуска в пределах Закарпатской и Черновицкой областей", — говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 3 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Также мы писали, что Госпогранслужба сообщила о том, что на границе Украины увеличился поток желающих выехать. Это связано с сезоном отпусков.