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В ГПСУ посоветовали, какие пункты пропуска пересечения границы в Польшу выбирать

3 июля 2023 13:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГПСУ посоветовали, какие пункты пропуска пересечения границы в Польшу выбирать
Очереди на границе Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На границе Украины с Польшей увеличился пассажиропоток. Это происходит в результате начала летнего сезона и каникул. Пограничники посоветовали, какие пункты пропуска следует выбирать.

Об этом сообщает ГПСУ.

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В ГПСУ посоветовали украинцам выбирать пункты пропуска в пределах Закарпатской и Черновицкой областей.

"Рекомендуем гражданам, которые следуют через Польшу транзитом, выбирать для пересечения границы пункты пропуска в пределах Закарпатской и Черновицкой областей", — говорится в сообщении.

Пост
Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, по состоянию на 3 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Также мы писали, что Госпогранслужба сообщила о том, что на границе Украины увеличился поток желающих выехать. Это связано с сезоном отпусков.

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