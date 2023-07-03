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У ДПСУ порадили, які пункти пропуску перетину кордону до Польщі обирати

3 липня 2023 13:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДПСУ порадили, які пункти пропуску перетину кордону до Польщі обирати
Черги на кордоні України. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На кордоні України з Польщею збільшився пасажиропотік. Це відбувається внаслідок початку літнього сезону та канікул. Прикордонники порадили, які пункти пропуски варто обирати.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Пасажиропотік на кордоні до Польщі

У ДПСУ порадили українцям обирати пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей.

"Рекомендуємо громадянам, які прямують через Польщу транзитом, обирати для перетину кордону пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на 3 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Також ми писали, що Держприкордонслужба повідомила про те, що на кордоні України збільшився потік охочих виїхати. Це пов'язано із сезоном відпусток.

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