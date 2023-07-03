У ДПСУ порадили, які пункти пропуску перетину кордону до Польщі обирати
На кордоні України з Польщею збільшився пасажиропотік. Це відбувається внаслідок початку літнього сезону та канікул. Прикордонники порадили, які пункти пропуски варто обирати.
Про це повідомляє ДПСУ.
Пасажиропотік на кордоні до Польщі
У ДПСУ порадили українцям обирати пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей.
"Рекомендуємо громадянам, які прямують через Польщу транзитом, обирати для перетину кордону пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 3 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Також ми писали, що Держприкордонслужба повідомила про те, що на кордоні України збільшився потік охочих виїхати. Це пов'язано із сезоном відпусток.