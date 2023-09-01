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В ГПСУ сообщили, сколько украинцев вернулись домой в августе

1 сентября 2023 23:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГПСУ сообщили, сколько украинцев вернулись домой в августе
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В августе украинцы в 100 тысяч раз больше пересекали границу на въезд в страну, чем на выезд. Все больше людей возвращаются домой.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Возвращение украинцев

В последний месяц лета пограничники совершили пропуск через границу 3,9 млн человек, из которых 86% составляли граждане Украины. Это были преимущественно женщины, дети и пожилые люди.

"Стоит отметить, что в начале летнего сезона, в июне, преобладало количество граждан, которые ехали за пределы Украины. В июле и августе ситуация существенно изменилась — значительно больше украинцев возвращались в Украину", — говорится в сообщении.

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Пост ГПСУ. Фото: t.me/DPSUkr
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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, во время мероприятий безопасности в Киевской области в течение лета пограничники разоблачили 34 человека, причастных к коллаборационной деятельности. А также обнаружили две тысячи поддельных документов.

Также мы писали, что основная цель внедрения системы онлайн-бронирования места в очереди для пересечения границы для пассажирских автобусов "єЧерга" в том, чтобы автобусы не простаивали долгое время, а могли выбрать день и время, когда транспортное средство должно прибыть к границе и максимально быстро пройти оформление.

Добавим, Национальное агентство по предотвращению коррупции подготовило изменения к правилам пересечения границы, а также нормы выдачи документов. Все для того, чтобы предотвратить коррупцию в Центрах комплектования и социальной поддержки.

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