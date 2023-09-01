В ГПСУ сообщили, сколько украинцев вернулись домой в августе
В августе украинцы в 100 тысяч раз больше пересекали границу на въезд в страну, чем на выезд. Все больше людей возвращаются домой.
Об этом сообщает ГПСУ.
Возвращение украинцев
В последний месяц лета пограничники совершили пропуск через границу 3,9 млн человек, из которых 86% составляли граждане Украины. Это были преимущественно женщины, дети и пожилые люди.
"Стоит отметить, что в начале летнего сезона, в июне, преобладало количество граждан, которые ехали за пределы Украины. В июле и августе ситуация существенно изменилась — значительно больше украинцев возвращались в Украину", — говорится в сообщении.
Напомним, во время мероприятий безопасности в Киевской области в течение лета пограничники разоблачили 34 человека, причастных к коллаборационной деятельности. А также обнаружили две тысячи поддельных документов.
Также мы писали, что основная цель внедрения системы онлайн-бронирования места в очереди для пересечения границы для пассажирских автобусов "єЧерга" в том, чтобы автобусы не простаивали долгое время, а могли выбрать день и время, когда транспортное средство должно прибыть к границе и максимально быстро пройти оформление.
Добавим, Национальное агентство по предотвращению коррупции подготовило изменения к правилам пересечения границы, а также нормы выдачи документов. Все для того, чтобы предотвратить коррупцию в Центрах комплектования и социальной поддержки.