У ДПСУ повідомили, скільки українців повернулися додому в серпні

Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Протягом серпня українці на 100 тисяч разів більше перетинали кордон на в'їзд в країну, ніж на виїзд. Все більше людей повертаються додому.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Повернення українців

В останній місяць літа прикордонники здійснили пропуск через кордон 3,9 млн осіб, з яких 86% становили громадяни України. Це були переважно жінки, діти та літні люди.

"Варто зазначити, що на початку літнього сезону, у червні, переважала кількість громадян, які їхали за межі України. У липні та серпні ситуація суттєво змінилася — значно більше українців поверталися в Україну", — йдеться у повідомленні.

Допис ДПСУ. Фото: t.me/DPSUkr

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час безпекових заходів у Київській області протягом літа прикордонники викрили 34 особи, які причетні до колабораційної діяльності. А також знайшли дві тисячі підробних документів.

Також ми писали, що основна ціль впровадження системи онлайн-бронювання місця в черзі для перетину кордону для пасажирських автобусів "єЧерга" в тому, аби автобуси не простоювали довгий час, а могли обрати день та годину, на коли транспортний засіб має прибути до кордону і максимально швидко пройти оформлення.

Додамо, Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало зміни до правил перетину кордону, а також норми видачі документів. Все для того, аби запобігти корупції у Центрах комплектування та соціальної підтримки.