Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У ДПСУ повідомили, скільки українців повернулися додому в серпні arrow

У ДПСУ повідомили, скільки українців повернулися додому в серпні

1 вересня 2023 23:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДПСУ повідомили, скільки українців повернулися додому в серпні
Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом серпня українці на 100 тисяч разів більше перетинали кордон на в'їзд в країну, ніж на виїзд. Все більше людей повертаються додому.

Про це повідомляє ДПСУ.

Читайте також:

Повернення українців 

В останній місяць літа прикордонники здійснили пропуск через кордон 3,9 млн осіб, з яких 86% становили громадяни України. Це були переважно жінки, діти та літні люди.

"Варто зазначити, що на початку літнього сезону, у червні, переважала кількість громадян, які їхали за межі України. У липні та серпні ситуація суттєво змінилася — значно більше українців поверталися в Україну", — йдеться у повідомленні.

null
Допис ДПСУ. Фото: t.me/DPSUkr
null
Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час безпекових заходів у Київській області протягом літа прикордонники викрили 34 особи, які причетні до колабораційної діяльності. А також знайшли дві тисячі підробних документів.

Також ми писали, що основна ціль впровадження системи онлайн-бронювання місця в черзі для перетину кордону для пасажирських автобусів "єЧерга" в тому, аби автобуси не простоювали довгий час, а могли обрати день та годину, на коли транспортний засіб має прибути до кордону і максимально швидко пройти оформлення.

Додамо, Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало зміни до правил перетину кордону, а також норми видачі документів. Все для того, аби запобігти корупції у Центрах комплектування та соціальної підтримки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

None

Чому вчителів змушують повернути виплати від "єПідтримка": розслідування проєкту "Наша справа"

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз